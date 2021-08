“Living in a Ghost Town”, la última canción de Rolling Stones con Charlie Watts

“Living In A Ghost Town”, editado en abril de 2020, se transformó en el último tema de The Rolling Stones grabado por Charlie Watts, el baterista de la banda que murió hoy, a los 80 años. La canción, lanzada en el momento más difícil de la pandemia de coronavirus el año último, muestra en su video las ciudades vacías, con la gente aislada en sus casas.

El tema fue grabado entre Los Ángeles y Londres en 2019 y se terminó en medio del aislamiento provocado por la primera ola del coronavirus. “Yo soy un fantasma, caminando por una ciudad fantasma”, canta Mick Jagger en una canción que tiene todo el espíritu blusero del grupo y una letra premonitoria a la realidad de varias metrópolis mundiales.

"Living In A Ghost Town", lo nuevo de los Rolling Stones

El último disco de The Rolling Stones fue Blue & Lonesome, de 2016. En abril de 2020 hicieron una aparición sorpresiva en el festival solidario One World: Together at Home, en el que tocaron su clásico “You can´t Always Get What You Want”. Hace 20 días confirmaron que saldrían de gira sin Charlie Watts, quien se recuperaba de una intervención, tras lo que se conoció la noticia de su fallecimiento. Su primer concierto estaba anunciado para el próximo 26 de septiembre en la ciudad de St. Louis, Estados Unidos.

