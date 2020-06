Murió Johnny Mandel, el premiado compositor detrás del tema de M.A.S.H. Fuente: Archivo - Crédito: Gary Gershoff / AFP

30 de junio de 2020 • 11:48

Johnny Mandel, el compositor ganador de un Oscar y un Grammy por el tema de la película M.A.S.H. , de Robert Altman, murió a los 94 años .

Sin conocerse aún los motivos de su fallecimiento, la noticia fue anunciada por el músico y amigo Michael Feinstein, quien dijo: "El mundo nunca será lo mismo sin su humor, ingenio y visión irónica de la vida y la condición humana. Él era realmente incomparable, y nadie podía escribir ni organizar la forma en que lo hizo. Señor, lo extrañaremos. ¡Celebremos con su música! A él le gustaría eso". A las consideraciones sobre la trayectoria del músico se le sumó el cantante Michael Bublé que lo llamó "un genio" y lo categorizó como uno de sus escritores, arreglistas y personalidades favoritos. "Era una bestia", sintetizó el crooner canadiense.

Mandel nació en Nueva York en 1925, hijo de una aspirante a madre cantante de ópera. Estudió música en The Julliard School y al poco tiempo encontró trabajos tempranos en bandas de jazz y orquestas dirigidas por Count Basie, Buddy Rich o Jimmy Dorsey, entre otros. Comenzó a componer y arreglar para Frank Sinatra, Michael Jackson, Barbra Streisand y Tony Bennett ("Johnny Mandel es el mejor; cuando escucho una de sus canciones, me derrito"); aunque el éxito y el reconocimiento le llegó cuando empezó a trabajar en la banda sonora de diferentes películas. El primero éxito fue en 1964, con el film Nunca comprarás mi amor , protagonizado por James Garner y Julie Andrewsy, para el que compuso el tema principal .

M.A.S.H., la película de Robert Altman que se atrevió a reírse del sinsentido de la guerra,

Mandel compuso música para más de 30 películas ( Te veré en el infierno, A quemarropa, ¡Ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos!, Será justicia) . En 1966 ganó un Oscar por "The Shadow of Your Smile", la canción que escribió junto al letrista Paul Francis Webster para Castillos en la arena. Pero aunque al año siguiente recibiera otra nominación, obtuviera cinco premios Grammy y varias de sus composiciones se hayan convertido en estándares de jazz, "Suicide Is Painless", la canción de M.A.S.H., sigue siendo su tema más conocido .

El director Robert Altman le había encargado al músico que escribiese "la canción más estúpida jamás compuesta". Ni el director ni Mandel parecer ser que fueron capaces de encontrar la letra adecuada y fue finalmente fue el hermano del cineasta quien encontró el espíritu burlón y algo adolescente de "Suicide is Painless" ("El suicidio es menos doloroso"), tema que se convirtió en un éxito inmediato.

Mandel también trabajó con Michael Jackson en la canción "Will You Be There", de la película Liberen a Willy , y arregló música para artistas como Nancy Wilson, Diana Krall, Michael Bolton y Barry Manilow.