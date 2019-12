Jazz manouche con sabor porteño

Mauro Apicella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2019

Fuente: LA NACION

Raskoski Jazz Club

Nuestra opinión: buena

Volado: Puttin' on The Ritz, Bei Mir Bist Du Schön, Go Down Moses, Lovecats, Romance de barrio, Petite Fleur, St Louis Blues, y otros. (Acqua Records).

El Hot Club es una forma de hacer jazz que tiene fervientes admiradores en la Argentina. Hay ortodoxia dentro de esta corriente (usar el tipo de guitarra que utilizaba Django Reinhardt es una clave y hasta una señal identificatoria) y también interpretaciones más libres. El que quiera un ejemplo lo va a encontrar en discos como Volado. La agrupación Raskoski Hot Club toma elementos del jazz francés y del de Nueva Orleans y los aplica con mirada argenta.

Tiene, en el repertorio de Volado, una serie de obras que remiten al género. Desde el "Saint Louis Blues" de Handy hasta "Billets Doux" y "Belleville" de Reinhardt. Pero no es este tipo de obras con las que llama la atención sino con aquellas que sirven para sacar un pie del género, tan fundante (en el caso de Nueva Orleans) como prototípico (el jazz manouche del Quintette du Hot Club de France).

El disco vale por versiones de "El gato que pesca", de María Elena Walsh; el clásico de The Cure "Lovecats", que lleva la firma de Robert Smith; un tradicional tanguero como "Romance de Barrio", que escribieron Troilo y Manzi, y hasta un tema de propia cosecha, "Vals de Shanka", compuesto por Silvina Aspiazu. Esta es la parte más interesante del disco.