Jimena Barón fue distinguida en Europa

En la tarde de ayer, en Sevilla, se llevó adelante la ceremonia de los MTV Europe Music Awards, la gala en la que el público elige lo mejor de la música europea y del mundo. En la terna dedicada a la Mejor artista latinoamericana, Jimena Barón se llevó el premio, ganándole a referentes del pop actual como Tini Stoessel, Lali o Paulo Londra.

La cantante de "La Cobra" se presentó en los premios organizados en el Centro de exposiciones y conferencias de Sevilla y se mostró muy feliz cuando se reveló su nombre como el favorito del público (en estos premios, los galardones van hacia las figuras que recibieron mayor cantidad de votos de los fans).

En su cuenta de Instagram, Barón publicó las fotos del evento, mostró su look para la ocasión y escribió: "Mamá, llegué. En breve me entregan el premio, que en verdad, es de todos ustedes. Gracias por confiar en mí, me hacen inmensamente feliz. No lo creo". Mientras escribe nuevas canciones y se prepara para formar parte del Lollapalooza 2020, Jimena continúa una sólida carrera musical que no solo es ya un éxito en Argentina, sino que también se expande hacia otros países y otros continentes.

En los premios MTV Ema 2019 una de las figuras más aplaudidas fue Rosalía, y si bien solo ganó en uno de los cuatro rubros en los que fue nominada, brindó un número en vivo que causó un gran impacto entre el público. El premio que le otorgaron a la popular artista fue en la terna Mejor colaboración, por su trabajo con J Balvin en "Con altura".

La cantante Billie Eilish también fue otra de las grandes ganadoras, llevándose los premios a Mejor canción por "Bad Guy" y a Mejor artista revelación. La intérprete Taylor Swift, por su parte, ganó en Mejor video con "Me!" y en Mejor actuación en Estados Unidos. Ninguna de esas cantantes tuvo la posibilidad de participar en la ceremonia, pero agradecieron sus galardones a través de distintos videos.

Otro nombre que sonó en dos oportunidades sobre el escenario fue el de la banda BTS. El grupo de pop coreano, que es furor a nivel mundial, obtuvo reconocimientos en las ternas a Mejor actuación en vivo y, como no podía ser de otra manera, en la categoría Mejores fans, gracias a la denominada BTS Army, el nombre con el que se agrupan los seguidores de esa banda.

El músico Shawn Mendes también logró uno de las principales victorias de la ceremonia cuando fue reconocido como Mejor artista, mientras Lola Índigo obtuvo la distinción a Mejor artista local español.