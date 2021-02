Judas and the Black Messiah: The Inspired Album, mensaje de lucha, panteras negras y hip hop

Escuchar la banda de sonido de Judas and the Black Messiah es atravesar buena parte de la música afroamericana de las últimas décadas y por eso también en el viaje resuenan las ideas de Fred Hampton, uno de los grandes líderes de las Panteras Negras cuyo asesinato en 1969 inspiró la película. Porque no puede abarcarse la llamada Black American Music sin el contexto de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, y allí la figura de Hampton juega un papel clave.

Por eso, casi como un guiño de linaje y tradición de lucha, Judas and the Black Messiah: The Inspired Album -así el título completo- comienza con la voz de Fred Hampton Jr. (que nació 25 días después de que su padre fuera asesinado) en “Cointelpro/Dec 4”. También en el estilo de esa canción-recitativo hay una conexión con la tradición musical: Fred Hampton Jr., que no es músico, habla en un spoken word que retrotrae a Gil Soctt-Heron, el gran poeta que prefiguró el hip hop con sus formas declamativas. Sobre una base monolítica que se fragmenta solo para renacer, se escuchan los primeros versos como un llamado contundente a la lucha: “Cabeza en alto, ojos abiertos y puños cerrados”. Todo comienza con el cuerpo.

Como contrapunto melódico (y también generacional), “Fight For You” tiene a H.E.R. (23 años) desplegando un r&b que tiene, tal como las siglas del género lo sugieren, tanto ritmo como blues. El mismo sabor de los 70, pero aquí con melodía, arreglos de cuerdas sutiles y vientos para marcar los acentos. Hay algo de cine blaxpolitation, de Philly Sound y de Motown, pero con una clara actualización al siglo XXI. Entre los extremos del track inicial y este se mueve Judas and the Black Messiah: The Inspired Album, en una suerte de mapa (incompleto & inconexo) irresistible de todo lo que es la música negra de los Estados Unidos.

¿Hip hop puro y duro? Nas, una leyenda del hip hop que puso a Queens en el mapa del género cuando en 1994 editó Illmatic, un disco-crónica sobre la vida en los suburbios de Nueva York que hoy es considerado uno de los grandes discos de hip hop de todos los tiempos. En “EMPD”, su contribución a la banda de sonido, no hay concesiones: Nas rapea barras agresivas en modo vieja escuela. Para, otra vez, ofrecer un manto de relajo (aunque esta vez no tanto), “Welcome To America”, con Black Thought, C. S. Armstrong y Angela Hunte, ironiza sobre el sueño americano con rimas y swing.

“What It Feels Like”, es un homenaje adentro del homenaje. Y otra vez poniendo palabras y cuerpo. Jay-Z lidera el tema que incluye versos póstumos de Nisey Hussle, quien en 2019 se sumó a una larga y triste lista de raperos asesinados de la cual Tupac y Notorious B.I.G. son apenas los nombres más resonantes. Ser negro y tener el poder de la palabra en Estados Unidos no es gratis, y el establishment se encarga de hacerlo saber de manera directa o indirecta. “Y así es como se siente”, rapea Hussle en un estribillo que parece bajar una enseñanza desde el más allá.

A lo largo de las 18 canciones restantes (el disco dura en total 65 minutos), Judas and the Black Messiah: The Inspired Album suma tantos nombres como ideas. Los pares Smino-Saba, JID-Rapsody fluyen sobre beats que coquetean con el jazz y el gospel; Lil Durk -cuya presencia puede leerse como una representación de la ya extensa tradición de raperos llamados “Lil + algo”- aporta el tema más trapero del disco, sobre una base bien despojada y ensayando una melodía con aires de soul; A$AP Rocky reivindica la Costa Este como una de las figuras más relevantes que ha dado Nueva York en el último tiempo; y el cierre con el bonus track vuelve a darle crédito a la historia con Rakim, legendario rapero del dúo Eric B. & Rakim considerado uno de los padres de la rima multisilábica y responsable de llevar la técnica de rapeo a otro nivel hacia mediados de los 80.

Judas and the Black Messiah: The Inspired Album es un documento que se extiende y se deforma porque no existe una pureza ni una única cosmovisión de las realidades sino una fuerza que se empodera en la suma de las partes. Hay un eclecticismo está orientado y guiado por el núcleo de una música que es, al mismo tiempo, de lucha, de celebración y de introspección . Así como Fred Hampton pagó con el cuerpo el peso de sus ideas, la música que suena en el disco pone esas ideas, y las que se desprendieron después, a bailar, cantar y decir. Porque, como decía Fred Hampton y como se oye en el cierre del álbum: “Podés matar a un revolucionario, pero no podés matar la revolución”.

La Vela Puerca estrenó tema

El grupo uruguayo lanzó “Mira como es”, grabada en vivo en el concierto por streaming que dieron el pasado 17 de octubre. La canción es una vieja composición que permanecía inédita hasta este momento al igual que “Mutantes”, el single que estrenaron en diciembre y que fue extraído del mismo show online. El tema fue grabado por su habitual colaborador Esteban Demelas, mientras que Rodrigo Labella y Lolo Paradell dirigieron el video.

Editan la recopilación definitiva de Jim Morrison

Jim Morrison

Un libro que recoge los poemas, las letras y otros trabajos escritos del líder de The Doors verá la luz el 8 de junio. The Collected Works of Jim Morrison se llamará este trabajo que -en casi 600 páginas- reunirá todo el legado literario del músico, incluidas letras que nunca fueron grabadas, fragmentos de textos manuscritos que fueron descubiertos recientemente y el primer borrador del guion de una película experimental que quería protagonizar y dirigir.

Nicki Nicole promete disco “puertorriqueño”

Después de ganar el premio Lo Nuestro a Artista Revelación Femenina el pasado fin de semana, la rosarina anunció que ya está trabajando en un álbum en el que participarán varios artistas de Puerto Rico. “Se vienen muchas sorpresas y muchas cosas increíbles, me encantaría contarles más pero no me dejan”, declaró. Su último material es “Ella no es tuya”, el single que editó a principios de mes con Rochy RD y Mike Towers, que ya superó los 30 millones de reproducciones en YouTube.

Robbie Williams tendrá su biopic

Robbie Williams

Una película sobre la vida del ex Take That está en sus primeras instancias de producción. Michael Gracey, director de la película de 2017 El gran showman (ganadora de un Globo de Oro a mejor canción original), será el responsable de este film que tendrá formato de musical con las canciones de Williams regrabadas para la ocasión. “Es una narrativa de superhéroe”, dijo Gracey en relación a la historia de superación del músico. “No es ni el mejor cantante ni el mejor bailarín, pero vendió 80 millones de discos”, agregó.