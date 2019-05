La batalla final del reggae universal

The final battle: "This Morning", "Ulterior Motives", "Change My Mind", "Glory", "Mind Your Own", "Gwan Run Up Your Mouth" y "Full Moon Plant A Tree", entre otros (Serious Reggae).

Sebastián Ramos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019

Dos agrupaciones legendarias del reggae-dub unidas por un percusionista y productor argentino para crear un álbum histórico. De un lado, la base más famosa del género, Sly & Robbie. Del otro, Roots Radics, banda de fines de los años 70 conducida por Errol "Flabba" Holt. En el medio, Hernán Sforzini (a.k.a. Don Camel), un gran conector de músicos e ideas que se propuso juntarlos en un disco sumando a varias de las estrellas más luminosas del reggae: Michael Rose, Horace Andy, Lee Scratch Perry, Mykal Rose, Max Romeo, Toots Hibbert y The Mighty Diamonds, entre muchos otros.

Así, intercalándose y compartiendo invitados, Sly & Robbie y Roots Radics colorean una docena de temas originales. Clásico y moderno, el álbum logra todo lo que se propone, fusionando dulzura con grito libertario, swing con sonido de raíz, cadencia y locura, raggamuffin, dancehall, reggae y dub, sin perder cierto hilo conductor ni ritmo. The Final Battle es una enciclopedia reggae que invita a bailar de principio a fin.