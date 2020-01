El Staples Center de Los Ángeles, escenario de los premios Grammy y de la espontánea reunión de los fans de Los Lakers, que llegaron hasta el lugar para despedir a su ídolo, Kobe Bryant Fuente: AP - Crédito: Chris Pizzello

26 de enero de 2020 • 19:08

Esta noche, en el Staples Center de Los Ángeles, la casa de Los Angeles Lakers en la que el excepcional basquetbolista de la NBA Kobe Bryant brilló durante su carrera, se realizará la 62a. entrega de los Premios Grammy.

La ceremonia previa, que no es televisada pero que se puede seguir vía streaming en el sitio oficial de los premios, grammy.com, se encuentra en desarrollo en estos momentos. En su comienzo se hizo un minuto de silencio por la trágica muerte del exbasquetbolista, quien viajaba en helicóptero junto a otras cuatro personas cuyas identidades aún no fueron reveladas, aunque se estima que habría familiares de Bryant entre ellas.

Al Staples Center empezaron a llegar fanáticos de Los Lakers, autoconvocados tras la noticia del accidente fatal. Un vallado separa al público de las puertas donde habitualmente ingresan para ver a su equipo, ya que el lugar recibe hoy a la gran noche de la industria de la música.

La ceremonia televisiva de los Premios Grammy comenzará a las 22 de Argentina y podrá verse por TNT, en castellano y TNT Series, en su idioma original. La cantante Alicia Keys será la conductora de la fiesta.

Entre los principales nominados se destacan Billie Eilish y Lil Nas X. Ellos tienen seis nominaciones y ya cosecharon la primera estatuilla cada uno en la ceremonia previa. Pero la principal candidata es Lizzo, la rapera de Detroit y una de las revelaciones de los últimos años.

Los fans se concentran en el Staples Center de Los Ángeles Fuente: AFP - Crédito: Frederic J. Brown

Los discos nominados al Álbum de año son I,I (Bon Iver), Norman Fucking Rockwell! (Lana Del Rey), When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish), Thank u, next (Ariana Grande), I Used To Know Her (H.E.R.), 7 (Lil Nas X), Cuz I Love You (Lizzio) y Father Of The Bride (Vampire Weekend).

En la categoría Grabación del año figuran "Hey, Ma" (Bon Iver), "Bad Guy" (Billie Eilish), "7 Rings" (Ariana Grande), "Hard Place" (H.E.R.), "Talk" (Khalid), "Old Town Road" (Lil Nas X con Billy Ray Cyrus), "Truth Hurts" (Lizzio) y" Sunflower" (Post Malone y Swae Lee).

Uno de los aspectos más salientes de los premios son sus shows especiales y los cruces que suelen producirse en escena entre artistas de distintos estilos (quién no recuerda la falta de fortuna de Lady Gaga en su show con Metallica, cuando su micrófono quedó mudo durante varios segundos). Esta noche Lizzo y Billie Eilish no solo tendrán mucha presencia como nominadas sino también en la fiesta, porque debutarán sobre el escenario de los Grammy con sus shows.

En otro segmento de entretenimiento estarán Blake Shelton y Gwen Stefani (por primera vez cantando juntos), Demi Lovato, Ariana Grande, Aerosmith, Run-D.M.C, Charlie Wilson, Bonnie Raitt, Camila Cabello, H.E.R., Jonas Brothers y la española Rosalía, entre otros.