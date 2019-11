La juventud recuperada en calles de Chicago

Mauro Apicella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019

Nuestra opinión: buena

Esteban Sehinkman / The lightning trip: Avenida Corrientes, Back in Town, The Porsche, Ding Dong, Inexistiendo, Sol de mediodía, Allright Alfred (Edición independiente)

Fotografía de un tiempo. Muchas veces, un disco es eso. Y The Lightning Trip tiene ese espíritu. Esteban Sehinkman (hombre de sintetizadores y pulso funk) volvió a Chicago para evocar los años en los que vivió en aquella ciudad norteamericana; para reencontrarse con su juventud, pero, también, para tener un registro en tiempo presente de esa evocación. Algo así como volver a sentir, en un "viaje relámpago", aquello que lo había influido. Y le salió muy bien.

Escribió una serie de composiciones y las llevó consigo para grabarlas allá. Pensó en formato de trío de piano (es decir, trío de jazz: piano-contrabajo-batería). Se reencontró con un viejo amigo, el contrabajista Mark Sonksen, y conoció al baterista Greg Artry, dos excelentes músicos.

Como en el jazz esto no solo está permitido, sino que es más una regla que una excepción, se juntaron los tres, por primera vez, en el estudio para grabar un álbum que se acompaña con un rico vino, y que entra fácil al oído en composiciones como "Back In Town". Incluso, cuando Sehinkman recurre al pentafonismo, al ostinato ("Sol del mediodía") o distorsiona el foco de aquella foto de un tiempo, como lo hace al final del primer tema, "Avenida Corrientes", entre otros momentos.