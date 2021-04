La música de los chicos, en un festival virtual y federal

La música tiene la condición del viento. Se esparce en las direcciones más diversas, en cercanía y a distancia, con sonidos e intensidades diversas. Este domingo confluirán canciones llegadas desde Córdoba, Mar del Plata y Tigre, en el lanzamiento del 1er Festival Momusi Federal, un evento virtual que se renovará con recitales gratuitos de un total de 31 grupos musicales de todo el país dedicados a la infancia, todos los domingos, a las 18, hasta el 13 de junio por el canal de YouTube del Movimiento de Música para Niños y Niñas (Momusi).

El grupo cordobés Tres Tigres Teatro, con temas de raíz latinoamericana de su último disco Serenatas embichadas; el dúo marplatense Las Magdalenas, con su impronta lúdica; y Los Pichiculundios, con su repertorio que puede ir del rock a la cumbia abrirán el juego del Festival, que se puede seguir también por Instagram y Facebook y cuenta con apoyo y subsidio del Ministerio de Cultura en el marco del programa Festivales Argentinos.

“Para la selección de los grupos que conforman cada fecha tuvimos muy en cuenta que se vea bien la diversidad, no sólo regional, sino también de géneros y estilo“, dice Jorge Gribo, integrante del dúo Cielo Arriba y uno de los editores del material para el streaming.

El Momusi surgió en 1997 por iniciativa de pioneros de la canción infantil como María Teresa Corral y Mariana Cincunegui, así como los grupos Caracachumba, Sonsonando y Los Musiqueros. A través de la década larga de recitales conjuntos gratuitos en el Centro Cultural San Martín y el Teatro 25 de Mayo de Buenos Aires, así como de encuentros nacionales de músicos y talleres de capacitación a intérpretes y docentes de música en todo el país, generó un movimiento de público e intérpretes de crecimiento sostenido.

Cielo Arriba, de Jorge Gribo y Sonia Brounstein

Un hito fue la organización del 13er. Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña (Mocilyc) que reunió en 2017 a poco menos de un millar de músicos de todo el continente en la Argentina. Ese intercambio fructífero de experiencias movilizó a muchos grupos de formación más reciente, e incluso generó la creación de nuevas bandas musicales.

“Tanto el Mocilyc como el Momusi han sido escuelas donde todos aprendimos a hacer las cosas unos de otros, sin eso no habría sido tan prolífica la movida actual“ , destaca Gribo. En los dos últimos años se produjo una reorganización del Momusi que lo replanteó con un esquema de trabajo predominantemente federal y horizontal, sumando grupos de mayor trayectoria como Cielo Arriba, La Chicharra, Al Tun Tun y la cantante de música étnica Graciela Mendoza con las bandas formadas en los últimos tiempos.

Las Magdalenas como parte del festival federal del Momusi

“Este Primer Festival Federal nos pone en el camino no sólo como artistas individuales, sino en esa construcción de un colectivo“, acota Eduardo Allende, integrante del grupo cordobés La Chicharra. “Hay varias formas de ver el mundo y dirigirse a la niñez. No queremos acotar la niñez a los 6 o 7 años. Hay un reduccionismo en la mirada de lo que hay que hacer para el niño: princesa y príncipe, lo políticamente correcto, los buenos y los malos . Yo trabajo mis canciones en colegios secundarios, tiene que ver con cómo los miramos, con evitar los diminutivos, con las temáticas, las mías suelen ser más revoltosas. Queremos recuperar a los niños de 10 años, que siguen siendo niños aunque se les impone ser adolescentes. Dicen que se aburren si no es rock, pero tienen derecho a la diversidad“, dice Allende, quien es también director del Conservatorio Félix T. Garzón de la Universidad Provincial de Córdoba.

Después de un año de ensayos de streaming armados por diversos grupos, la apuesta es “empoderar la virtualidad“, al decir de Allende, ajustando la técnica de filmación, cuidando el sonido. “Antes hacíamos un streaming en tiempo real, pero vimos que lo que hay que hacer es un falso vivo, no en directo, para poder editar, hacer algo de posproducción. Tenemos que incorporar la tecnología para poder mostrar la diversidad para el imaginario de la niñez. El imaginario es lo que el artista para chicos puede imaginar y poner en juego. Y el niño sabe bien qué es un plomazo y qué no, cuándo le vale la pena engancharse para jugar y cantar.“

Tres Tigres Teatro, un grupo escénico de trayectoria en Córdoba Jorge Pico Fernandez

El Momusi está integrado actualmente por 41 grupos dedicados a la música para los chicos, repartidos en una decena de sedes regionales en todo el país. “Queremos pensar al Momusi no sólo desde los grupos individuales, sino como un gran colectivo que trabaja en pos de la canción para los chicos, de la música de las infancias, manteniendo cada uno sus características propias“, señala Gribo.

“En particular en estos tiempos de pandemia es importante poder llegar a los chicos con propuestas que tengan que ver con la creatividad, con mensajes con varias lecturas posibles, metafóricos . Y que el juego esté presente, con una mirada un poco más allá de un jueguito electrónico que se reduce a lo mecánico. En ese sentido es esencial lo que estamos haciendo“, subraya Gribo. “Yo me veo a mí mismo y si no tuviera la música me estaría volviendo medio loco.“

