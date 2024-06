La sorpresiva aparición de Travis Kelce en el show de Taylor Swift en Londres se llevó todas las miradas

Escuchar

Tras celebrar su show número 100 en el marco de su gira mundial Eras Tour, Taylor Swift desembarcó en el estadio Wembley, en Londres, donde convoca a miles de personas para ocho shows en la capital inglesa. Acostumbrada a sorprender a sus fanáticos, la artista dejó asombrado al público -presente y por las redes- con una visita particular: su novio, Travis Kelce. El jugador de los Chiefs de Kansas City se subió al escenario para participar de la perfomance previa a la canción I can do it with a broken heart.

En la canción del álbum The Tortured Poets Department, Taylor Swift reveló la ansiedad a la que la exponían al exigirle que esté plena para los shows mientras ella sufría por una ruptura amorosa. Por ese motivo, previo a presentar el tema en sus recitales de la gira, la artista suele montar una performance donde dos hombres de traje la levantan y la preparan para que cante, en alusión a quienes la obligaban a hacer lo que no quería.

En esta ocasión, la actuación contó con un invitado especial: Travis Kelce. El jugador de fútbol americano se llevó todas las miradas y aplausos del público cuando apareció en el escenario para levantar a Taylor Swift y cargarla en sus brazos, como parte del acto.

