Las disculpas de Flavio Mendoza: "Cometí un error por querer hacer un chiste"

Mendoza se disculpó por sus dichos de anoche Crédito: Prensa Laflia

2 de mayo de 2019 • 18:13

Arrancó el Bailando 2019 y también los escándalos. El primero lo propuso Flavio Mendoza que, como parte del BAR, vio bailar a la pareja de Fede Bal y Lourdes Sánchez y disparó: "Me parece que el problema acá lo tiene el caballero. Creo que está 10 kilos arriba y cuando uno está fuera de training cuesta mucho más. Se te nota dejado. Y Fede le respondió: "Tengo unos kilos de más que no son tantos. En realidad tengo 5 kilos de más y los engordé durante el verano porque me encantan los asados con amigos y me pierden las cosas ricas. Para estar tallado como él, de verdad hay que hacer una vida que yo no hago. Yo me dedico más a hacer mi asadito, y no sé si él hace un asado. Somos dos personas distintas. No me gusta poner el cartel de gordo, porque también podemos ser felices. No me lo tomé a mal pero tampoco de diez. Entiendo que no me mandó a adelgazar sino que me vio un poco pesado y esa es una crítica constructiva. No hagamos una pelea, que esto recién empieza. ¿Si voy a adelgazar? No lo sé. Trato de ser feliz. Ahora llego a mi casa y me tomo un whiskicito con coca, o unas papitas con cheddar. Si quieren me puedo comer un pollito con un tomate abierto y orégano, pero es un poco triste".

Parece que estas palabras y el debate que se abrió luego de sus dichos hicieron reflexionar a Flavio Mendoza, quien reconoció: "Me arrepentí de haber dicho eso. Fue algo que dije estúpidamente, no fue mi intensión. Estuve mal. Recibí comentarios muy feos y la verdad es que cometí un error por querer hacer un chiste en un lugar en el que no tendría que haberlo hecho", expresó en "Intrusos". Y luego habló también en también en "Incorrectas": "me discriminaron muchas veces así que imagináte que mi intención no fue discriminar a nadie. Quise jugar con Fede sobre el tema porque, en su revista "Nuevamente juntos", él dice que no está gordito sino lleno de ideas. Pero se mal entendió. Sé que la obesidad es una enfermedad y tener unos kilos de más no es lo mismo. Lo que dije está fuera de lugar aunque no lo dije de forma agresiva. Todavía no hablé con Fede pero le escribí para disculparme. Lo que dije está mal y me hago cargo".