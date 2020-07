Luego de las declaraciones Marc Geiger, uno de los fundadores del Lollapalooza, podrían haber novedades acerca del festival que actualmente se realiza en varias ciudades del mundo

Las declaraciones de Marc Geiger, cofundador de Lollapalooza, acerca de que "no habrá grandes festivales hasta 2022" cayeron como una bomba dentro de la industria musical. Y, aunque suene pesimista, su opinión no resultó discordante con otros consultados, quienes aseguraron que al menos hasta el otoño de 2021 (en el hemisferio norte) la actividad festivalera no volvería totalmente a su cauce.

La producción local de Lollapalooza Argentina suele ser bastante cautelosa al momento de hacer declaraciones, al menos hasta no tener algo preciso que pueda plasmarse en un comunicado. Sin embargo, más allá de lo que se quiera y se pueda decir, como hoy muchos festivales estás interconectados (y Lollapalooza no es la excepción) las decisiones y las comunicaciones no son unilaterales. En este caso, dependen de C3 Presents -la organizadora del Lollapalooza "madre", que actualmente se realiza en Chicago- y de las determinaciones que tome para saber si se hacen, se cancelan o vuelven a reprogramar otros encuentros del festival en sus distintas "filiales" alrededor del mundo.

Sin embargo, se puede trazar una perspectiva que no es la más favorable en cuanto a este o a otros shows programados para lo que resta del año, sobre todo si se tiene en cuenta como antecedente la declaración de Geiger y la proyección de los especialistas.

Harry Styles Crédito: The Grosby Group

Por ejemplo, una de las visitas agendadas para el último trimestre del año en Buenos Aires es la de Harry Styles. El cantante que integró One Direction tiene programados dos shows en el Estadio Hípico para el 11 y 12 de octubre. El primero ya está agotado. Pero se supone que si ya se anunciaron las cancelaciones de su gira en la mayor parte del mundo hasta el año próximo, es de esperar que más temprano que tarde también haya comunicaciones oficiales para el territorio sudamericano.

También están en agenda, hasta que se diga lo contrario, los conciertos porteños de Metallica (4 de diciembre), Kiss (21 de noviembre) y el festival Lollapalooza Argentina (27, 28 y 29 de noviembre).

Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo / LA NACION