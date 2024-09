Lollapalooza Argentina reveló su grilla

Escuchar

Lollapalooza Argentina 2025 tendrá más de 100 artistas nacionales e internacionales, que tocarán en tres días de música distribuidos entre el 21, 22 y 23 de marzo. Este próximo año será especial para todos sus seguidores porque se cumplen 10 ediciones desde el desembarco del evento creado en Estados Unidos por Perry Farrell, en 1991.

Este martes se dio a conocer el line up con todas las bandas y solistas que vendrán el próximo año. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool, Rüfüs Du Sol y Tan Biónica son los nombres principales, los headliners que tendrán a su cargo cerrar las tres jornadas del festival.

Olivia Rodrigo, una de las grandes apuestas del line up ANGELA WEISS - AFP

La grilla de Lollapalooza Argentina 2025 también cuenta con los nombres de Wos, Benson Boon, Foster The People, Tate McRae, La K’onga, Los Ángeles Azules, Zedd, Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte De Witte, Parcels, Teddy Swims, Girl in Red, James Hype, The Marías, Rawayana, Fontaines D.C., Sepultura, Inhaler, Caribou, JPEGMAFIA, Wave to Earth, BLOND:ISH, Lasso, Barry Can’t Swim, Michael Kiwanuka, San Holo, Artemas, Chita, Ana Mena, Disco Lines, Kasablanca, Nessa Barret, Luz Gaggi, Salastkbron, Marina Reche, Elena Rose, DobleP, Nanpa Básico, Little Jesus, El Malilla, Micro TDH, Arde Bogotá, Darumas, pablopablo, ARON, Lara Project, Spreen x Matute, Dolly Flackko, Balthvs, Dum Chica, Ponte Perro, Vinocio, Lil Pani, Central Norte Crew: BRYCHTTA + METAL 2MG + ETTA, Juana Aguirre, BB ASUL, Lichi, Francisco Victoria, Planta, Soulfía, Samuraï, Estratosfera, Juan López, Deyco, Milk Shake, Queralt Lahoz y La Cintia.

Justin Timberlake pisará fuerte en el Lollapalooza Argentina 2025 AP

Este año, además de los Early Bird y los abonos generales, Lollapalooza Argentina incorpora Lolla FAM, una nueva instancia de venta creada para los seguidores más fieles, que contará con beneficios exclusivos para aquellas personas que fueron a cinco o más ediciones del festival. También suma una nueva categoría de abono: 3 Day Pass Plus. Los tickets se venden únicamente a través de la web de AllAccess.com.ar. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta.

Alanis Morrisette, una grata sorpresa de la grilla EFE

En sus nueve ediciones, Lollapalooza Argentina movilizó a más de 2.100.000 personas. El festival, producido por DF Entertainment y C3, está presentado por Flow, que una vez más transmitirá en vivo las tres jornadas del encuentro, tal como lo hizo en las últimas ediciones. Recordemos que por el Hipódromo de San Isidro ya han pasado figuras mundiales como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Drake, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, Rosalía, Lorde, Jack White, Imagine Dragons, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Sam Smith, Calvin Harris, Robert Plant y muchísimos artistas más.

LA NACION