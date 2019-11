Los Latin Grammy celebran los 20 años en Las Vegas

La ceremonia podrá verse por TNT

Esta noche, desde las 22, TNT transmitirá la 20» entrega de los Latin Grammy, en directo desde el MGM Grand Garden de Las Vegas. "Vamos a darle un toque de romanticismo, un poco de déjà vu y comparaciones retro", comenta el presidente de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa.

Alejandro Sanz, con ocho nominaciones y Rosalía, con cinco, son los principales candidatos de los galardones que distinguen lo más destacado de la producción anual de la música latinoamericana e hispanoparlante. En tanto, Andrés Calamaro, Fonseca, Juan Luis Guerra y Tony Succar cuentan con cuatro nominaciones cada uno.

La ceremonia se divide en dos tramos, uno no televisado que puede seguirse vía streaming y la gala en la que se entregan los premios principales y tienen lugar los shows de la noche. Y es el cierre de una semana de eventos, entre presentaciones, fiestas, galas benéficas y distinciones como la de Persona del año, que esta vez quedó en manos del colombiano Juanes.

El maestro de ceremonias de los Latin Grammy será Ricky Martin (días atrás se anunció su regreso al país: se presentará el 28 y el 29 de febrero en el Movistar Arena). Junto a él estarán Paz Vega y Roselyn Sánchez. Además, el portorriqueño presentará su nueva canción, "Cántalo", en compañía de Residente y Bad Bunny.

Shows y candidatos

En lo que respecta a los shows de la noche, la Academia Latina de la Grabación anunció que se presentarán Beto Cuevas, Alicia Keys, Miguel, Residente, Fito Páez, Calibre 50, Farruko, Leonel García, Ozuna, Carlos Rivera y Prince Royce, entre otros.

La categoría de Álbum del año, que en la temporada pasada quedó en manos de Jorge Drexler por Salvavidas de hielo, esta vez podría ser para Visceral, Paula Arenas; Paraíso Road Gang, de Rubén Blades; Cargar la suerte, de Andrés Calamaro; Agustín, de Fonseca; Vida, de Luis Fonsi ; El mal querer, de Rosalía; #ELDISCO, de Alejandro Sanz; ¿Dónde bailarán las niñas?, de Ximena Sariñana; Más de mí, de Tony Succar, y Fantasía, de Sebastián Yatra.

Tras el boom de "Despacito", la música latina volvió a adquirir un lugar relevante en la industria musical global, pero para el presidente de los Latin Grammy, esto ya ha sucedido en otras épocas. "Felicito, me emociono y congratulo de ser latino en un momento donde nuestra música está logrando muy buenas ventas. Esto no es nuevo, sólo que en otras épocas quizás el mundo no lo advertía como ahora. Para hablar de artistas argentinos consagrados fuera de su país pienso en Gardel, Troilo, Piazzolla, Lalo Schifrin. Todos ellos conquistaron los mercados internacionales", comenta Abaroa.