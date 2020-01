Los míticos Wire ya se anotan en la carrera por lo mejor de 2020

Crédito: Fergus Kelly, CC

Wire. Mind hive: "Be Like Them", "Cactused ", "Primed and Ready", "Off The Beach", "Unrepentant", "Shadows", "Oklahoma", "Hung", "Humming". Nuestra opinión: excelente

Hay un dato que ayuda a entender cuál es el espíritu de un proyecto como Wire: alguna vez, ante la insistente demanda de los fans para que incluyan los clásicos de su repertorio en los shows, el grupo decidió cortar por lo sano y llevar de gira a una banda tributo que se hiciera cargo de interpretar esos temas. El gesto tuvo algo de humorada, claro, pero también fue una señal inequívoca de que la idea fue siempre dejar de lado la nostalgia y apuntar directo al futuro. A juzgar por los resultados de todos estos años, no fue una mala decisión.

Desde que aparecieron en escena, allá por 1977, como vanguardia del art punk con Pink Flag como impactante carta de presentación, Colin Newman (voz, guitarra), Graham Lewis (bajo, coros) y Robert Grey (batería), los tres integrantes originales de Wire que siguen en la ruta, se han ocupado de dejar bien claro su sello distintivo: una música empujada por la energía primal del punk, sí, pero también cargada de información sofisticada (situacionismo, dadaísmo, ambient, Glenn Branca, Duchamp). Aquel debut, transformado hoy en artefacto de culto y celebrado oportunamente por una fauna diversa (Joy Division, My Bloody Valentine, R.E.M., Franz Ferdinand), resumía en treinta y cinco minutos de furia abstracta un programa artístico inusitado que encajaba con el clima de agitación que implantó Sex Pistols a la vez que tendía sólidos puentes hacia la progresiva y la psicodelia.

Mind Hive es otra vuelta de tuerca en esa lógica heterogénea de trabajo, potenciada por la multiplicidad de matices que desde 2012 viene aportando al sonido del grupo el guitarrista Matthew Simms, pieza fundamental desde entonces. Cuando apareció el primer single, "Cactused", con su motorik hipnótico, era difícil intuir que en el mismo disco -corto (otra vez 35 minutos, pero repartidos en nueve tracks, en lugar de los veintiuno de Pink Flag), variado y a la vez contundente- iban a asomar tantos colores. El clima sombrío de "Humming" remite al de "Used To" (de Chairs Missing, el magistral álbum del 78 en el que los sintetizadores ingresan al universo de la banda). "Off the Beach" es un corte de pop tan delicado como el del emblemático "Outdoor Miner" (lo más cercano a un hit de toda la extensa carrera de Wire). Y "Oklahoma" profundiza las tendencias góticas que asomaron en 154, una llave que abrió las puertas del pospunk y motivó la invitación de Roxy Music para que la banda londinense se sume a una gira de veinte conciertos.

Las letras de las canciones reflejan la perplejidad que le provoca a Newman -quien acaba de cumplir 65 años- un mundo con un volumen de información imposible de procesar y sacudido por una violencia para él inexplicable.

Recién arranca 2020, pero no es para nada aventurado afirmar que será difícil borrar este disco de la lista de lo mejor del año.