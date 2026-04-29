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Los Premios Gardel anunciaron sus nominados para la edición 2026

La ceremonia se realizará el 26 de mayo

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Lali será una de las grandes protagonistas de la próxima ceremonia de los Premios Gardel
Lali será una de las grandes protagonistas de la próxima ceremonia de los Premios GardelPilar Camacho

Este miércoles, los Premios Gardel 2026 anunciaron sus nominaciones para la ceremonia que se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo. El lugar aún no ha sido anunciado.

Por el Álbum del año compiten Cazzu (Latinaje), Milo J (La vida era más corta), Lali (No vengas a atender cuando el demonio llama), Babasónicos (Cuerpos, vol. 1) y Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. 1).

En lo que respecta a Canción del año, quienes buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos, por “Advertencia”; Milo J, por “Niño”; Lali & Miranda!, que juntos hicieron “Mejor que vos”; Cazzu, por su canción “Con otra”; Ángela Torres, por “Favorita”; Marilina Bertoldi por su hitazo “El gordo”; Yami Safdie con Camilo por “Querida Yo”; Trueno, nominado por “Fresh”, y Ca7riel & Paco Amoroso de la mano de “#Tetas”.

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