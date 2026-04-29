Los Premios Gardel anunciaron sus nominados para la edición 2026
La ceremonia se realizará el 26 de mayo
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Este miércoles, los Premios Gardel 2026 anunciaron sus nominaciones para la ceremonia que se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo. El lugar aún no ha sido anunciado.
Por el Álbum del año compiten Cazzu (Latinaje), Milo J (La vida era más corta), Lali (No vengas a atender cuando el demonio llama), Babasónicos (Cuerpos, vol. 1) y Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. 1).
En lo que respecta a Canción del año, quienes buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos, por “Advertencia”; Milo J, por “Niño”; Lali & Miranda!, que juntos hicieron “Mejor que vos”; Cazzu, por su canción “Con otra”; Ángela Torres, por “Favorita”; Marilina Bertoldi por su hitazo “El gordo”; Yami Safdie con Camilo por “Querida Yo”; Trueno, nominado por “Fresh”, y Ca7riel & Paco Amoroso de la mano de “#Tetas”.
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