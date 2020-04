Malkmus lo hizo de nuevo: otras armas sonoras, mismo espíritu

Alejandro Lingenti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020

El germen de Traditional Techniques fue la curiosidad, una capacidad que Stephen Malkmus ha desarrollado con fruición y buenos resultados a lo largo de su carrera como solista y también al frente de Pavement, un proyecto que prende y apaga cada tanto (se supone que a fines de este año habrá una nueva reunión de la banda). Durante la grabación de Sparkle Hard , el muy buen disco que editó con The Jicks en 2018, este músico californiano que ha ingresado a la madurez con su inventiva intacta se interesó por un puñado de instrumentos acústicos que encontró en los Halfling Studios de Portland (la ciudad en la que vive desde hace años) y transformó esa intriga en un disco de neofolk lisérgico y aire oriental claramente distanciado de los patrones que han caracterizado a toda su carrera al frente de una de las bandas más significativas del rock alternativo americano de los 90.

Esta vez, Malkmus consiguió cruzar sonidos acústicos y electricidad con una paleta de colores completamente nueva, atípica para él y resultado de la experimentación con instrumentos como el rabab (una especie de laúd afgano), el kaval (flauta cromática de los Balcanes) y el daf (instrumento de percusión membranófono persa). Colaboraron en la faena Chris Funk (The Decemberists), Matt Sweeney (Zwan) y el músico afgano Qais Essar. Por lo demás, su poética sigue conservando el filo y la ironía habituales, dos antídotos eficaces para desactivar cualquier atisbo de discurso new age al que perfectamente podría inducir el clima sonoro del álbum. Vale la pena chequear el muy buen video de "Shadowbanned", donde varios colegas ilustres de la fauna indie (Mac DeMarco, Kim Gordon, Sharon Van Etten, Kurt Vile, Conor Oberst, el actor Jason Schwartzman) se prestan al juego de usar un filtro de Instagram creado especialmente para la ocasión (se encuentra como Becoming Stephen Malkmus). Tenazmente contemporáneo, el tema pone el foco en el tópico de la identidad, que para Malkmus es hoy más que nunca una cuestión de diseño: "A mucha gente le gusta jugar con los personajes, pretenden ser otros todo el tiempo", declaró en una entrevista reciente.

Malkmus lo hizo de nuevo: otras armas sonoras, mismo espíritu

A su manera, él mismo viene cambiando constantemente de piel en los últimos años. Observado desde esa perspectiva, Traditional Techniques puede considerarse un esfuerzo en sintonía con el de Groove Denied , esa atrevida anomalía electrónica con la que nos sorprendió el año pasado Malkmus, alejándose deliberadamente de su zona de confort para mantenerse vivo. Es decir, calibrándose estéticamente con su ética artística habitual.