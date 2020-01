Cyrus arregló fuera de corte la demanda del artista jamaiquino Flourgon Crédito: Instagram / Miley Cyrus

7 de enero de 2020 • 18:06

Miley Cyrus pudo resolver fuera de la Corte la demanda por plagio que le hizo el artista jamaiquino Michael May por su tema "We Can't Stop". La disputa legal se dio por terminada luego de un acuerdo por conciliación firmado por ambas partes. De esta manera, los abogados de la cantante evitaron el pago de 300 millones de dólares que había solicitado el denunciante al presentarse ante la Justicia, aunque no se difundió cuál fue el arreglo económico al cual llegaron finalmente.

Asimismo, los documentos presentados por los abogados de la cantante ante la corte de Manhattan, Nueva York, expresan que el arreglo alcanzado con May significa que el denunciante no podrá volver a presentarse ante la Justicia por este mismo tema.

Todo empezó en mayo de 2018 cuando May, conocido en el ambiente como Flourgon, dijo que el tema de Cyrus se parecía demasiado a su canción "We Run Things", del año 1988. Entre los ejemplos proporcionados por el artista para demostrar la similitud de las composiciones se encuentra la frase "nosotros manejamos las cosas, las cosas no nos manejan a nosotros", que se repite de manera casi idéntica en ambos temas. Además, May afirmaba que la canción de Miley no tenía los suficientes arreglos nuevos como para considerarla una composición totalmente diferente.

Según los créditos de "We Can't Stop", la canción tiene la autoría de Cyrus, el rapero Slick Rick y el productor musical Mike Will Made It, entre otros artistas.

Mientras que el tema Flourgon logró alcanzar la cima del ranking jamaiquino en su momento, la versión de Cyrus -que fue parte de su disco del 2013 Bangerz- nunca lo pudo lograr, quedando siempre segunda detrás de "Blurred Lines" de Robin Thicke, otra canción que tuvo problemas legales y que también se resolvió a favor del denunciante, que en esta ocasión fue la familia de Marvin Gaye.