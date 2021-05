Murió Antonio Maria Russo, uno de los fundadores de Juventus Lyrica

El director musical Antonio Maria Russo murió ayer, víctima de cáncer, a los 87 años. El artista, nacido en Sicilia, Italia, tuvo un larga trayectoria como director de coros en nuestro país y fue uno de los fundadores de Juventus Lyrica, la asociación de ópera y ópera de cámara creada en 1999. Russo estudió en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y se egresó como profesor superior de piano. En el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón se formó como maestro preparador y director de orquesta.

Luego de una larga y exitosa trayectoria como director de coros en la Argentina, inició su actividad como director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Montevideo. Desde entonces tuvo numerosas actuaciones al frente de las orquestas Sinfónica Nacional Argentina, de la Estable del Teatro Colón, de la del Teatro Argentino de La Plata, así como en Mendoza, Tucumán, San Juan, Bahía Blanca y Santa Fe. En el exterior se desempeñó en el Sodre, de Montevideo; en el Teatro Nacional de Chile y en la Sinfónica de Porto Alegre, Brasil.

Fue director del Coro Estable del Teatro Colón, entre 1989 y 1992; director titular de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, en 1982 y codirector de la Orquesta de Cámara, del Colón, en 1989. Entre sus múltiples tareas también se desempeñó como director general y artístico del Teatro Argentino de La Plata y de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Desde 1992 intensificó su rol de compositor. En 1995, su Música para marimba, timbal y percusión fue editada en CD. La Vicaría de Buenos Aires le encargó la composición de una misa de Corpus Christi y en agosto de 2002 tuvo lugar en la catedral de Buenos Aires el estreno mundial de Pasión según San Juan.

En 1999, entrevistado por LA NACION, recorrió parte de su trayectoria. En ese misma nota se consignaba que Russo había querido ser pianista y compositor. Pero un accidente exigió que le dieran 23 puntos en la mano izquierda y su tarea de concertista quedó trunca. Así fue como se capacitó para dirigir coros. “Esa labor me tomó mucho tiempo, quizá demasiado –reconocía–. Dije ‘demasiado’ porque me impidió componer cuanto quería. Lo hice desde joven. Por ejemplo, una misa para órgano y coro, una tocata para piano... Pero escribir música no alimenta a una familia. Por eso hice carrera en el trabajo coral. Con el Coro Bach, los dos de la Wagneriana, por fin el del Colón, con el que presenté el Réquiem, de Verdi, el de Dvorak, el Magnificat de Bach”. Esa labor fue complementada con la composición de obras instrumentales de cámara, un quinteto, un trío, dos tangos para gran orquesta, piezas para marimba, para cuerdas, para timbales.

Una de las tantas presentaciones de Juventus Lyrica de hace dos años. La institución de la que Antonio Maria Russo formó parte desde sus inicios Juventus Lyrica

Por su labor artística obtuvo los premios Manzana de las Luces (1982) y Konex (dirección coral, 1989 y pedagogía, 2009). La Asociación de Críticos Musicales de la Argentina lo distinguió en 1998 por su trayectoria y, en 2003, reconoció a Pasión según San Juan como mejor obra argentina y lo galardonó con el premio Mejor Director de Orquesta en 2003, 2007 y 2011. Fue además declarado personalidad emérita por la Secretaría de Cultura de la Nación (1999). La Universidad Católica de Cuyo lo nombró profesor extraordinario honorario (2002) y recibió el premio único en el Concurso de Música de CABA por su obra Eros, Selene, Eros (2013).

En 1998, Ana D’Anna lo convocó para formar Juventus Lyrica, la asociación musical que trabaja con cantantes jóvenes. Desde ese momento siempre estuvo involucrado en el trabajo con las nuevas generaciones de artistas convirtiéndolo en uno de los artífices del desarrollo de la asociación. En las últimas temporadas de Juventus Lyrica dirigió Rigoletto, Andrea Chénier, Madama Butterfly y Turandot, Gianni Schicchi, Pagliacci, La traviata y la Gran Gala 20° Aniversario en el Teatro Colón.

“Llevamos grabadas sus enseñanzas, su maestría musical y su exquisita interpretación en la memoria y en el corazón de uno de sus fundadores y columna musical de la asociación”, lo despide un comunicado de la entidad cuya dirección artística continúa en manos de D’Anna.

LA NACION