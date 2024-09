Murió el músico Kris Kristofferson, el protagonista de la película Nace una estrella junto a Barbra Streisand

Escuchar

Kris Kristofferson, el famoso cantautor de country y actor, murió ayer a los 88 años. Si bien lo suyo fue siempre la música country, su influencia repercutió en distintas generaciones de músicos y actores a lo largo de su extensa carrera.

Nació el 22 de junio de 1936 en Brownsville, Texas, hijo de un inmigrante sueco de primera generación y oficial del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos y general de la Fuerza Aérea. Su pasión por la música country comenzó a una edad temprana. Su primera canción fue “I Hate Your Ugly Face”, que la compuso cuando apenas tenía 11 años. Hijo de militar, con su familia terminó viviendo en California durante su adolescencia.

Fue jugador de fútbol americano y boxeador. Después de graduarse como licenciado en escritura, obtuvo su maestría en literatura inglesa en la Universidad de Oxford, en 1960. Fueron sus padres los que le propusieron alistarse en el ejército después de sus estudios universitarios. En cinco años como miembro del ejército se convirtió en piloto de helicóptero.

Mientras servía en Alemania Occidental a principios de los sesenta continuó explorando la composición de canciones y formó una banda con otros soldados. Renunció al ejército en 1965. Ya de vuelta, en Nashville compuso canciones como “For the Good Times” y “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, que fue grabada por el cantante Bill Nash. Inicialmente, “For the Good Times” no fue un éxito, pero terminó siendo parte de su primer disco de 1970. La canción fue nominada al Grammy como el mejor tema country en 1972. En ese álbum también estaba “Sunday Mornin’ Coming’ Down”, que la terminó interpretando Johnny Cash, que fue un verdadero éxito.

Pero hubo otros. “Me and Bobby McGee”, coescrita con Fred Foster, formó parte del álbum póstumo de Janis Joplin de 1971. Obtuvo dos nominaciones al Grammy en 1972 a mejor canción country y canción del año. Ese mismo año, se dio por fin el gusto de llevarse el preciado premio por la versión de Sammi Smith de “Help Me Make It Through the Night”. También colaboró con la cantante country Rita Coolidge (su segunda esposa) en varios álbumes conjuntos. Ambos ganaron otros dos Grammys.

Su talento superó claramente el mapa musical. Como actor apareció tanto en Cisco Pike, con Gene Hackman, como en Alcia ya no vive aquí, que dirigió Martin Scorsese. “Actuar debe consistir simplemente en comprender a un personaje y luego ser lo más honesto posible”, reconoció en un reportaje.

Su papel estelar como la estrella de rock autodestructiva de John Norman Howard en Nace una estrella, en la que compartía el rol estelar con Barbra Streisand, como una tal Esther Hoffman dándole vida a una cantante desconocida. Por ese trabajo, el músico y cantante recibió un Globo de Oro como mejor actor, en 1977.

Pero la música siguió marcando su ruta. Formó un grupo country con Johnny Cash, Waylon Jennings y Willie Nelson, con quienes lanzó tres discos. En 1985, fue nominado a un Oscar por la canción de la película Songwriter. En 2004 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country.

Kris Kristofferson cantando "Me & Bobby McGee" en homenaje a Janis Joplin FREDERIC J. BROWN - AFP

En 2013 se empezó a hablar de sus episodios de pérdida de memoria. Primero, le diagnosticaron Alzheimer. En verdad, el diagnóstico adecuado era la enfermedad infecciosa de Lyme. Su último álbum de estudio, The Cedar Creek Sessions, es de 2016, cuando anunció su retiro de la música. Murió en su casa de Maui, Hawai, el sábado, según informó la portavoz de la familia, Ebie McFarland, quien aclaró que murió en paz, rodeado de su familia, sin indicar la causa.