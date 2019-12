Música: demasiadas transformaciones para una sola década

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2019

Una década es bastante tiempo, pero no tanto como para contener semejante cantidad de cambios en el corazón del ecosistema musical. Desde las nuevas formas de consumir canciones hasta estilos secundarios que destronaron a otros; artistas icónicos que ya no están y estrellas mundiales muy jóvenes que hasta hace poco no existían. Todo convive, lo viejo con lo nuevo, y nunca se escuchó más música en cada rincón del planeta. Resulta difícil resumirlo todo. Aunque quizá el hecho más importante fue la masificación de las plataformas online (YouTube, Spotify, Deezer, Apple) para descubrir discos y canciones. Esa idea utópica hasta hace diez años de poder contener "toda la música del mundo" en un dispositivo portable se hizo realidad, al punto que hoy resulta extraño pensar que eso no existía hasta hace muy poco. Con estos sistemas, la alicaída industria musical le encontró una vuelta de tuerca a la piratería y los artistas under suenan en el mismo espacio que las grandes estrellas sin demasiadas diferencias de sonido. Los shows, como principal fuente de ingreso de los artistas, y la consolidación de los discos de vinilo como objeto físico también son ítems de esta segunda década del siglo XXI. O sea: los artistas tienen que tocar más y editar en vinilos, en un soporte popular desde hace 50 años, para sobrevivir. Es decir que la tracción analógica tampoco perdió terreno, al contrario.

También se produjeron ausencias. El 2016 fue el más ominoso en este sentido: en enero de ese año murió David Bowie; en junio, Prince, y, en diciembre, George Michael. El mundo del rock sufrió dos pérdidas (Bowie y Prince) que dejaron un legado frondoso de creatividad, ética y la influencia social. Bowie, además, concluyó su paso por el mundo con un hito: dos días antes de su muerte editó Blackstar, su última obra y, sin duda, el disco de la década por todo lo que encierra simbólica y musicalmente. Hubo otros grandes que se fueron como Leonard Cohen, Lemmy Kilmister, Daniel Johnston, Scott Walker. En el ámbito local, 2014 también produjo un terremoto en el rock: el 4 de septiembre de ese año falleció Gustavo Cerati. Además, el hip hop en todas sus variantes (rap, trap, freestyle, reggaeton) derrocó al rock, el pop y la electrónica como sonidos del mainstream mundial ¿Y las mujeres? Simplemente hicieron de todos estos cambios su mejor herramienta para liderar los rankings del mundo.

Los top 10 del año

Silvina Marino

1. Ghosteen, Nick Cave & The Bad Seeds

2. Who, The Who

3. When we all fall asleep where do we go?, Billie Eilish

4. Gallipoli, Beirut

5. Beneath the eyrie, Pixies

6. Lux prima, Karen O & Danger Mouse

7. Jueves, El Cuarteto de Nos

8. La otra dimensión, El Mató a un Policía Motorizado

9. Norman fucking rockwell!, Lana del Rey

10. Everything not saved will be lost, Foal

Sebastián Espósito

1. Western stars, Bruce Springsteen

2. Norman fucking rockwell!, Lana del Rey

3. My finest work yet, Andrew Bird

4. Lo azul sobre mí, Loli Molina

5. Jueves, El Cuarteto de Nos

6. Encore, The Specials

7. En el corazón del laberinto, Skay Beilinson

8. Charli, Charli XCX

9. Moderno, Mostruo!

10. Hoy, 3décadas volumen 1, Los Cafres

Alejandro Lingenti

1.Norman fucking rockwell!, Lana Del Rey

2. Agora, Fennesz

3. Igor, Tyler The Creator

4. Purple mountains, Purple Mountains

5. All mirrors, Angel Olsen

6. Yi, Bon Iver

7. California son, Morrissey

8. Miss universe, Nilüfer Yanya

9. Beneath the eyrie, Pixies

10. La forma de estos días, Nicolás Moguilevsky

Franco Varise

1. Ghosteen, Nick Cave & The Bad Seeds

2. Not treasure but hope, Tindersticks

3. Thanks for the dance, Leonard Cohen

4. Leaving meaning, Swans

5. Encore, The Specials

6. Pyroclast, Sunn o)))

7. Beneath the eyrie, Pixies

8. Vamos a volvernos locos, León Benavente

9. Eton alive, Sleaford Mods

10. Una historia sencilla, DChampions

Mauro Apicella

1. Mi fortuna, Don Olimpio

2. La música del agua, Carlos Aguirre

3. Stablemates, Julia Moscardini

4. Lente sonora, Pablo Tozzi

5. Formato de cámara, Alejandro Manzoni Octeto

6. Franz, Falasca-Rey-Agri-Nisinman-Zárate

7. Madera, cuero y unas campanas, Adrián Iaies-Colegiales Trío

8. La máquina del tiempo, Botis

9. Norman fucking rockwell!, Lana del Rey

10. Father of the bride, Vampire Weekend

Joaquín Vismara

1. All mirrors, Angel Olsen

2. Kiwanuka, Michael Kiwanuka

3. Ghosteen, Nick Cave and the Bad Seeds

4. For fun - Juana Molina

5. Norman fucking rockwell!, Lana del Rey

6. Cuz i love you, Lizzo

7. Dutsiland, Mi Amigo Invencible

8. Igor, Tyler the Creator

9. Father of the bride, Vampire Weekend

10. Why me? why not, Liam Gallagher

Catalina Greloni Pierri

1. Igor, Tyler The Creator

2. When i get home, Solange

3. When we all fall asleep, where do we go?, Billie Eilish

4. Dutsiland, Mi Amigo Invencible

5. Remind me tomorrow, Sharon Van Etten

6. Serfs up!, Fat White Family

7. Crucero cristal, ANYI

8. Tasmania, Pond

9. Norman fucking rockwell!, Lana Del Rey

10. Closer to grey, Chromatics

Sebastián Chaves

1. Flamagra, Flying Lotus

2. Harmony, Bill Frisell

3. Coin coin chapter four: memphis, Matana Roberts

4. Polhymnia, Yazz Ahmed

5. Blume, Nérija

6. Trilogy 2, Chick Corea Trio

7. Star people nation, Theo Croker

8. Trio tapestry, Joe Lovano

9. We are on the edge, Art Ensemble Of Chicago

10. Finding gabriel, Brad Mehldau