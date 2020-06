La vuelta de Travis, el show histórico de INXS y Charly por Los Tipitos

INXS, en su concierto más recordado

Mauro Apicella 4 de junio de 2020 • 14:15

INXS Live Baby Live es el primer álbum en vivo de INXS , la banda australiana encabezada por el cantante Michael Hutchence, con grabaciones de la gira que realizaron en 1991 en París, Nueva York, Chicago, Londres, Dublín, Glasgow, Río de Janeiro, Montreal, Melbourne, Sídney, Filadelfia y Las Vegas. Además, se realizó una película del concierto que ese año dieron en el Wembley Stadium de Londres. A fines del año pasado se pudo ver en cines una restauración del original, filmado en 35 mm. La versión actual es 4K Ultra HD de pantalla ancha. Desde el 26 de este mes se podrá conseguir la reedición de este trabajo, en un Blu-Ray Standard y otro en 4K Ultra High Definition.

Días atrás la banda volvió a ser noticias por el documental MYstify sobre la vida y la muerte de Hutchence , que se presentó a mediados del último año en varios festivales y, recientemente, llegó a Netflix .

Travis, animados en un vídeo

Si una imagen vale más que mil palabras, ¿cuánto puede valer un vídeo completo? Mejor no sacar la cuenta. Lo cierto es que Travis tiene nuevo tema, "A Ghost", pero su video es lo que por estos días se lleva toda la atención. Así lo explica su líder, Fran Healy: "El video comenzó como una imagen simulada de mí y tres fantasmas tocando el último coro de la canción en un callejón desierto. Justo cuando todo estaba listo para filmar, el mundo se encerró, así que tuvimos esta gran canción para la cual de ninguna manera podriamos grabar un videoclip, por lo cual decidí dibujarlo. Resultó que tomaría alrededor de 30 días, con 2,500 dibujos. La mayor parte de la animación es rotoscópica. Un día estaba viendo una secuencia y cuando llegó al final, brilló y entró en acción en vivo. Este fue el momento en que me di cuenta de que podía disparar la imagen simulada de mí tocando con mi banda de fantasmas en el callejón. Estaba claro que filmar los últimos 47 segundos me ahorraría 10 días de dibujo. Podría reclutar a mi hijo Clay, de 14 años, como camarógrafo, ya que tiene un drone, y lo más importante, podríamos filmarlo con distancia social. Fue la grabación de video más extraña en la que he trabajado, pero resultó genial".

LP y su paso por Moscú

LP, con su primer álbum en vivo

Después de su paso por Buenos Aires, LP (Laura Pergolizzi), que integra el lineup de la postergada nueva edición de Lollapalloza Argentina, retorna con un disco en vivo que registró en Rusia.

Héroes a la manera española

Desde "Resistiré" y "Como la cigarra" a "Lean On Me", hay canciones que se hay transformado en himnos en estos tiempos pandémicos. Dentro de esta lista entra "Heroes", de David Bowie, que se reinventa a los tiempos actuales. En este caso, es un grupo de artistas del sello Warner Music que participó en un clip de la canción. Shinova, Miss Caffeina, IZAL, Dorian, Javiera Mena, Mikel Erentxun, Elefantes, Second, La Habitación Roja, La Bien Querida, Rayden, Delaporte, Ainoa Buitrago, Full, Jacob Mey, Jacobo Serra, Molina Molina, Nunatak, Veintiuno y Varry Brava han puesto voz y música a esta composición que ha contado además con la producción de Manuel Colmenero, de Sonobox. Los beneficios económicos que generen serán destinados a la Cruz Roja .

Los Tipitos rescatan covers

"Yendo de la cama al living" es una frase casi premonitoria (se adelantó casi cuatro décadas) a la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Y fue Charly García el gran adelantando. Los Tipitos subieron a las redes una versión de este clásico de Charly, donde se los ve y se los escucha acompañados por Alejandro Lerner y Fabián Von Quintiero. El registro, en vivo, es del concierto que la banda dio el 12 de Mayo de 2018, en el Teatro Ópera.

Bahiano desde su casa

La Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estrena un programa en el Canal de la Ciudad y la plataforma Cultura en Casa. Se trata de Música en casa, que comenzará su ciclo este sábado, a las 22, con la presencia de Bahiano (desde el living de su casa, obviamente). El Canal de la Ciudad se emite por canal 7 de Cablevisión, 71 de Telecentro, 22 de Telecentro Digital, 27 de INTV, 239 de Directv y 515 de Cablevisión Flow.

Crédito: Victoria Gesualdi/AFV