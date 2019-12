Nicolás Sorín: la vida resumida en nueve canciones

Mauro Apicella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2019

LAIF: When the show is over, Bouncing, Little girl, I am not a robot, 325, Pretty, Invisible, Hey Mr Romeo, Angel. (S-Music) / Nuestra opinión: muy buena

Para quienes entienden la vida como un tránsito, nacimiento y muerte más una serie de cosas que suceden en el medio, basta con elegir una de esa serie, como el "amor", para armar un tríptico existencial.

Laif (grafía sonora de la palabra Life) se trata de eso, un tríptico sobre estas tres temáticas que, en realidad, son parte de una sola. De esa "life". Y en cada una de ellas hay tres canciones escritas al impulso de diferentes situaciones, para formar parte de una obra conceptual, aunque no tracen un relato lineal ni real. Lo que las une es el vector vida: aquellas que hablan de la muerte, esas intermedias que refieren al amor y aquellas otras que coquetean con la muerte. También están unidas por la estética del mayor responsable que las creó. Porque Nicolás Sorín, el compositor en cuestión, transfirió en este nuevo disco, con nueva banda, una especie de proyección del trabajo que venía haciendo con Octafonic. La búsqueda de musicalidad en las palabras, la voz (siempre canta en inglés) a veces escondida entre los instrumentos, la saturación del sonido y las secuencias programadas. Una vida recorrida en nueve canciones (o el recorrido posible de una vida en un tríptico) que hace que los oídos se mantengan siempre atentos, alertas.