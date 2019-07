El fundador de Chic habla acerca del éxito, de su encuentro con Mandela y cómo se pierde leyendo 'Moby Dick' Crédito: Ilustración de Mark Summers

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 13:33

¿Quiénes son tus héroes?

Conocí a Nelson Mandela pensando que él no iba a tener idea de quién era yo. Alguien le explicó que yo había hecho la banda de sonido de Coming to America, y había compuesto la canción "We Are Family". Y él dijo: "Son dos de las cosas que más pegaron en África". Alguien también le dijo: "Él compuso 'Africa'". Creían que la canción "Le Freak" era "L'Afrique" [África en francés]. Es increíble pasar por lo que él pasó y después salir y tener un alma tan gentil. Trataba a todos los que conocía como si fueran la persona más importante del mundo.

¿Cuál es el mejor consejo que te hayan dado?

Mi profesor de guitarra jazz, Ted Dunbar, en la escuela I.S. 201 de Harlem, me dijo: "Yo sé que no tenés plata. ¿Por qué me pagás para tener clases privadas conmigo?". Yo le dije: "Porque quiero hacer discos, recitales, tocar en orquestas, en big bands, y tener todo tipo de aventuras musicales". Me dijo: "Bueno, ¿y si no pasa ninguna de esas cosas?". Yo le dije: "Mierda, lo seguiré intentando". Me dijo: "Es por eso que sos mi mejor estudiante. Incluso si nada de todo eso pasa, vas a seguir intentándolo el resto de tu vida".

¿Cuáles son las reglas más importantes para vos?

Uno de mis primeros abogados nos dijo que si queríamos estar en el negocio de la música toda la vida, teníamos que aprender a aceptar el fracaso. Nosotros le dijimos: "¿De qué estás hablando?". Cada álbum que sacábamos era disco de oro. Él dijo: "No, man, tienen que saber que esto no puede ser así para siempre". Después de "Good Times", nunca volvimos a tener otro gran éxito.

¿Qué proyecto musical te arrepentís más de no haber llevado a cabo?

Hay ciertas cosas que me ponen un poco triste. Me arrepiento de no haber compuesto el disco de R&B para Miles Davis que me pidió, porque sentí que me estaba molestando. Para mí, los jazzeros eran como dioses, y él era EL Dios.

Sos un neoyorquino de toda la vida. ¿Cuáles son las mejores y las peores cosas de Nueva York hoy?

Lo mejor y lo peor quizás sean lo mismo: la gentrificación. Yo no sería quien soy si la gente pobre no viviera al lado de la gente rica. No sería quien soy si el Greenwich Village no tuviera departamentos en alquiler donde mis padres, una pareja de beatniks adictos a la heroína, pudieran vivir en el mismo edificio que un tipo que se ganó el Óscar por hacer del presidente Kennedy.

¿Cuál era tu libro preferido cuando eras chico?

Moby Dick. Sigue siendo uno de mis libros preferidos hoy. Me encantaba la aventura, los personajes diversos. La manera en la que Melville describe las cosas era muy cinemática. Me obsesioné con la cosa de los bucaneros. Quería pagar mi almuerzo con doblones. No había otros chicos con los que jugar, así que estaba todo en mi cabeza.

¿Cuáles son las mejores y las peores cosas del éxito?

Lo peor del éxito es cómo cambió a la gente que trató conmigo durante mi vida. Las relaciones se deterioraron. Yo quería divertirme igual que cuando era pobre, porque la diversión era orgánica y maravillosa, y basada en la amistad. Ahora, nadie me devolvió el dinero. Yo di millones. Hace un par de meses, le dije a un primo, a quien adoro: "No quiero más esta relación. Es la última vez que quiero saber de vos". La mejor parte es que creaste algo que la gente recordará. Mucho tiempo después de mi muerte, "We Are Family" va a seguir sonando.

Jason Newman