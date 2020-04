Rita Ora

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 20:17

"No voy a escribir mi disco más maduro", dice Leiva en medio de su tema "Mi pequeño Chernóbil", tema que acaba de publicar hace un par de horas. Y al final remata con un: "Qué vendrá después de los años muertos". Muy apocalíptico se ha puesto, con esta pieza recién salida del horno. En realidad, el tema fue presentado en vivo, a fines del último año, en Madrid. Lo que ahora llega es la versión de estudio con su correspondiente video.

Desde que a los 14 años fue elegida para convertirse en Mattie Ross de True Grit (película de los hermanos Coen), Hailee Steinfeld puede ir marcando el pulso de su carrera artística y alternar la actuación con la música. Ahora es tiempo de música. Acaba de lanzar el clip de "I Love You's", con un guiñó a la versión de Annie Lennox que, en realidad, también era una versión inspirada del original de The Lover Speaks, "No More (I Love You's)". Nada nuevo bajo el sol.

"How to be Lonely" (como estar sola). Rita Ora estrenó el video de esta canción que, por su título, parece una clase de autoayuda para manejar la soledad en estos tiempos en los que hay que quedarse en casa para evitar el contagio de coronavirus . Pero no tiene que ver con eso. La letra que le escribió su amigo Lewis Capaldi habla de sus viajes y de la distancia con los afectos a la que está obligada por su trabajo. "Al viajar por el mundo, trabajar y experimentar diferentes países aprendí con los años a disfrutar mi propia compañía y atesorar cada interacción. Esta canción está inspirada en diferentes períodos de mi vida; momentos en los que me di cuenta de que todos somos valiosos -y eso debemos apreciarlo- y que a pesar de que las relaciones son importantes, no necesitamos la aprobación de los demás. Cuando estén solos recuerden que son autosuficientes y que tienen la fuerza para hacer sus propias elecciones. ¡Disfruten de ser ustedes mismos!". Rita se puso a la órdenes del premiado videasta Dave Mayers y publicó este clip.

Tiene nombre de estrella de videojuego marcial, pero es un muchacho de Vancouver que toma al hip hop como modo de expresión. Powfu acaba de publicar "Death Bed (coffee for your head)" con la participación de Beabadoobee . El rapea y ella (Beatrice Kristi Laus) pone su voz aniñada al servicio de la canción. El tema es uno de los más utilizados por usuarios de TikTok . Bien valía tener un video propio, aunque la chica que aparece no es Beabadoobee sino la novia de Powfu, en el frío paisaje urbano de Vancouver.

Ricky Martin - Sebastián Yatra. Sin duda, una de las sociedades estratégicas más logradas de la industria de la música latina. Juntos reeditaron el tema "Falta amor", de Yatra, con gran éxito de reproducciones y views, el 26 del mes pasado. La canción tuvo más de 5 millones de reproducciones en tres días. Top 5 de los videos musicales más vistos de YouTube y alcanzó el primer puesto de iTunes. A propósito de la canción, Ricky aseguró: "Falta amor me lleva a mis inicios con mi tema 'Vuelve'. Me regresa a esas grandes baladas que solíamos cantar en el pasado que tocaron los corazones de tantas personas. ¡No puedo esperar a cantar este tema en vivo porque será enorme! "Falta Amor" es la canción que necesitamos ahora mismo. Se suponía que íbamos a lanzarla en enero, pero por intervención divina, salió ahora. La música es bella porque nos proporciona una distracción de todo lo que está pasando. Falta Amor es precisamente la distracción que necesitamos".

Troye Sivan también estrenó una nueva canción, "Take Yourserlf Home". Además, hizo una convocatoria de artistas freelance del diseño para participar en la producción de elementos visuales que acompañen el lanzamiento. Su objetivo, según explicó, fue dar trabajo en estos tiempos en los que la pandemia Coronavirus achica los ingresos de mucha gente.

Con 25 años, Troye es un artista famoso y con bastante prédica en redes sociales . Sobre su nueva canción dijo: "Take Yourself Home" es una de mis canciones favoritas. Es una especie de charla con vos mismo y del lugar de donde sos. Lidiando con tu lugar en el mundo. Escribo estas canciones como una entrada en el diario, luego, a medida que cambian la vida y los lugares y cambian las relaciones, las canciones pueden adquirir un nuevo significado por completo. Claramente, eso ha sucedido con esta canción, con lo que está sucediendo en el mundo en este momento".

Van esa Martín es una de las artistas que se suma a la causa de ayudar a personas damnificadas por el Covid-19 , no solo las infectadas. Y lo hace a través de la Cruz Roja, con esta canción, "Un canto a la vida". El 100% de los ingresos generados por la canción en las distintas plataformas digitales irán al plan "Cruz Roja Responde", destinado a ayudar a las personas más afectadas por el COVID-19. Uniéndose así a la campaña #NuestraMejorVictoria, que tiene como objetivo atender a más de 1.350.000 personas con la mayor movilización de recursos, capacidades y personal de la historia de Cruz Roja, reforzando sus mecanismos de respuesta en emergencias, salud e inclusión social, ofreciendo una respuesta integral en todas sus áreas de actuación. También se pueden hacer donaciones directas desde la web de Vanesa .