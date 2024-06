Nueva York, contra el rapero Sean “Diddy” Combs: el alcalde le pidió que devuelva la Llave de la Ciudad

Escuchar

Sean “Diddy” Combs devolvió la Llave de la Ciudad de Nueva York después de que el alcalde de esa ciudad, Eric Adams, se lo solicitara mediante una carta , citando el video conocido el último mes (que estuvo guardado durante casi una década) donde se ve al productor y rapero golpear y arrastrar por los pasillos de un hotel a quien fuera su novia en ese momento, la cantante y modelo Cassie Ventura.

El portal TMZ tuvo acceso a la carta. Una copia fue dirigida a Combs Entertainment LLC en Nueva York y la otra a su sede de Los Ángeles; allí se manifiesta la indignación del jefe de gobierno de la ciudad luego de la publicación del video. “Como muchas personas, me sentí profundamente perturbado por el reciente video de Sean “Diddy” Combs agrediendo a su entonces compañera”, comenzaba la carta del alcalde Eric Adams, ya que presumiblemente enviaron dos copias de la misma carta a diferentes direcciones. “ Condeno enérgicamente estas acciones y nos solidarizamos con todos los sobrevivientes de violencia doméstica y de género. Nuestra ciudad ha trabajado incansablemente para garantizar que nuestra administración escuche y vea a las víctimas. La Llave de la Ciudad de Nueva York es para personas cuyo servicio al público y al bien común alcanza el nivel más alto de logro, y que actúan como modelo para sus compañeros y futuros neoyorquinos ”, continúa la carta. “Después de deliberaciones internas, el comité de la Llave de la Ciudad de Nueva York recomendó anular y rescindir la llave del Sr. Combs. He aceptado su recomendación y solicito que el Sr. Combs devuelva inmediatamente su llave al Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, Oficina del Alcalde, 1er piso, Nueva York, NY 10007, a la atención de: Camille Joseph Varlack. El registro de la ciudad se actualizará para reflejar nuestra decisión. Sinceramente, Eric Adams, alcalde”.

“Esta Llave de la Ciudad fue rescindida por el alcalde Eric Adams el 4 de junio de 2024, a través de una carta formal debido a acciones de violencia doméstica y de género cometidas por el Sr. Combs”, se agrega en el documento.

Por su parte Diddy se disculpó públicamente después de ese video que se viralizó. Sin embargo, su postura en los tribunales, por los procesos judiciales que está atravesando, no cambió. Sigue sosteniendo su inocencia.

En noviembre de 2023, Cassandra Ventura presentó una demanda en contra de Combs, pero la levantó un día después, tras haber llegado a un acuerdo que ambas partes definieron como “amistoso” . “He decidido resolver este asunto de manera amistosa en términos de que tengo cierto nivel de control. Quiero agradecer a mi familia, fans y abogados por su apoyo inquebrantable”, escribió Ventura, en un comunicado.

Para 2016, Combs (hoy de 54 años) y Cassie eran una conflictiva pareja, aunque poco se sabía de lo que el rapero era capaz puertas adentro. Todo eso quedó expuesto en el video que se filtró. Las imágenes que dio a conocer CNN corresponden al 5 de marzo de 2016, en el hotel Intercontinental de Century City, en Los Ángeles. La primera imagen es la de Cassie, que sale aparentemente de una habitación y se dirige por los pasillos de un piso del hotel hacia el ascensor. Camina descalza, vestida con jeans y una campera liviana con capucha. En una mano carga una cartera pequeña y en la otra un bolso de mano. Detrás de ella se ve correr a Sean Diddy, apenas tapado con una toalla en su cintura, que sostiene con una mano. Cuando llega al ascensor y la encuentra agachada, colocándose el calzado, estira su mano libre, toma a Cassie de la capucha y la arrastra. Cuando la mujer cae, él le arroja un par de patadas, toma sus pertenencias y se las lleva de vuelta a la habitación. En otras imágenes se lo ve sentado arrojando objetos que hay en ese sector del pasillo, y a ella tirada en el piso.

Cassie Ventura y Sean Diddy Combs, en 2015, durante una gala benéfica en el Metropolitan Museum of Art Larry Busacca - Getty Images North America

Según trascendió, aunque la demanda quedó nula y, por lo tanto, no se intentará probar su contenido, finalmente aquel día Ventura logró dejar el hotel y se fue a su casa. Más tarde regresó porque pensó que Combs se enfurecería aún más con ella. Al verla bajar del taxi, el personal del hotel la habría convencido de que regresara al taxi y a su casa, porque estaría al tanto de lo que había quedado registrado en las grabaciones y por las roturas de algunos objetos de los pasillos del hotel.

Otras reacciones

La alcaldía neoyorquina no fue la única que reaccionó al respecto. Apenas unos días después de conocerse las imágenes de estos hechos ocurridos ocho años atrás, el actual marido de Cassie se manifestó al respecto, en lo que denominó como una “Carta a mujeres y niños”. Así la tituló. “Los hombres que golpean a las mujeres no son hombres. Los hombres que lo permiten y protegen a quienes lo hacen, no son hombres. Como hombres, la violencia contra las mujeres no debería ser inevitable. Presta atención a tus hermanos, tus amigos y tu familia. Nuestras hijas, hermanas, madres y esposas deben sentirse protegidas y amadas. Trata a las mujeres de tu vida con la mayor consideración; lo hombres que las lastiman, las odian. Para los abusadores: ya están acabados, no están más a salvo, ni protegidos. Los hombres que los apoyan son igual de débiles, son tan miserables que la muerte sería considerada un acto de amabilidad”.

Luego, comentó su posteo con información de ayuda a víctimas de maltrato y abuso. “Escribí esto hace un tiempo, pero las palabras suenan ciertas no solo hoy, sino todos los días. Quiero que mis hijos y todos los niños vivan en un mundo seguro para mujeres y niñas, que las protejan y las traten como iguales. Para las mujeres y los niños: no están solos y son escuchados. Si necesitan ayuda, llamen a la línea directa de violencia doméstica.”

