Oriana Sabatini presentó el sensual y provocativo video de "Luna llena"

La joven cantante presentó "Luna llena", su nuevo tema

22 de febrero de 2020 • 18:16

Oriana Sabatini acaba de estrenar su nuevo corte, y fiel al estilo de los artistas de su generación, fue ella misma quien se encargó de promocionarlo. "Chequeame este nuevo video, baby", escribió en su cuenta de Instagram y sus seguidores le hicieron caso: en menos de un día, el clip fue visto por más de 200 mil personas en su canal oficial de Youtube.

La nueva canción se llama "Luna llena" y es una nueva apuesta de la joven cantante a la música en castellano. Está producido por Julio Reyes y marca un punto de inflexión en la elección de estilos de Oriana que, sin abandonar el pop, ahora también se anima a jugar con los sonidos urbanos.

Hace unos meses, a propósito de su colaboración en el clip de la canción de Emilia Mernes, "No soy yo", en el que besa a la cantante, Oriana expresó: "No me siento identificada con ninguna etiqueta, ni con la de heterosexual, porque soy un ser humano, le guste a quien le guste". Ahora, parece ir por más.

El nuevo video es, sin dudas, el más provocador de toda su carrera. Comienza con la cantante rodeada de hombres y mujeres en una habitación y continúa con la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini ataviada con distintos atuendos que acentúan su sensualidad y belleza.

De esta manera, la actriz y cantante marcó su regreso a las plataformas digitales. Alejada de la Argentina, Oriana pasó el último tiempo componiendo y sintió que ya era tiempo de mostrarle a sus fans parte de su nuevo material.

En octubre, Sabatini había presentado "El último tango", otro tema en español cuyo video está ambientado en el mundo del fútbol.

Esa elección no fue casual. Oriana se encuentra actualmente viviendo en Italia junto a su novio, el futbolista de la Juventus, Paula Dybala. Sus fans vernáculos se entusiasmaron con la propuesta de que este año la cantante se incorpore al "Bailando por un sueño", porque de aceptar, volvería a instalarse por un tiempo en el país. Sin embargo, la ilusión duró poco: aquella invitación, previo agradecimiento, terminó siendo rechazada por la artista.