Paul McCartney, Noel Gallagher y un centenar de músicos ingleses reclaman mejores pagos por streaming

Mediante una carta abierta, grandes figuras de la música del Reino Unido, como Paul McCartney, Peter Gabriel, Bob Geldof, Jimmy Page, Robert Plant, Kate Bush, Damon Albarn, Chris Martin, Noel Gallagher y Boy George, entre otros 150 artistas, pidieron al primer ministro Boris Johnson que revise la legislación para avanzar en una reforma que permita un mayor porcentaje de beneficios para los músicos de lo recaudado por las plataformas digitales de música .

La carta surgió por iniciativa del Sindicato de Músicos, la Academia Ivors y la campaña #BrokenRecord, y asegura que las leyes vigentes en lo referido a ingresos por streaming y los pagos de regalías “no ha seguido el ritmo del cambio tecnológico” en la industria de la música. El reclamo surge al mismo tiempo que en el parlamento británico los legisladores analizan cuánto ha impactado la pandemia en la industria de la música. Según medios británicos, la Cámara de los Comunes viene siguiendo este impacto desde su comisión de Cultura, Medios y Deportes Digitales (DCMS).

Los firmantes de la carta aseguran en el texto que lo hacen en nombre de la generación actual de músicos y creadores del Reino Unido. Además, agregan: “La ley no ha seguido el ritmo del cambio tecnológico y, como resultado, los artistas intérpretes o ejecutantes y compositores no disfrutan de las mismas protecciones que genera la radio (...) Sólo es necesario cambiar dos palabras en la Ley de derechos de autor, diseños y patentes de 1988 para que los artistas de hoy reciban una parte de los ingresos, tal como disfrutan de los devengados por la radio. (...) Eso no le cuesta un centavo al contribuyente, pero pondrá más dinero en los bolsillos de los contribuyentes del Reino Unido y aumentará los ingresos para servicios públicos. A medida que el mundo entero se ha movido en línea durante la pandemia, los músicos que escriben, graban y actúan para ganarse la vida han sido defraudados por una ley que simplemente no ha seguido el ritmo del cambio tecnológico. Los oyentes se horrorizarían al saber lo poco que ganan los artistas y músicos con la transmisión cuando pagan sus suscripciones. Al endurecer la ley para que el streaming pague como la radio, devolveremos los ingresos por transmisión a su lugar: las manos de los artistas. Es su música, por lo que los ingresos generados a partir de ella deberían ir a sus manos “.

Noel Gallagher Daniel Jayo - Archivo

Crispin Hunt de la Academia Ivors explicó: “Las compañías discográficas ahora son simplemente empresas de marketing. Sin costos de fabricación ni distribución. Sus extraordinarios beneficios deberían compartirse de forma más equitativa con los creadores. Nuestra industria tiene una historia desafortunada de enfrentar a artistas, intérpretes y compositores entre sí. Con esta carta, finalmente estamos hablando con una sola voz para decir: ya es suficiente”. Nuestra industria está rota, el gobierno puede y debe ayudarnos”. Según un informe sólo el 13 por cierto de las ganancias generadas por el streaming llega a manos de los compositores.

Kate Nash, una de las que suele abordar el tema en redes sociales, desde que el parlamento británico comenzó su análisis de situación, en octubre pasado, se le puede leer haciendo campaña en redes sociales. En enero pasado escribió: “Antes de la pandemia los músicos han estado demasiado ocupados haciendo giras y trabajando, para lidiar con el hecho de que no nos paguen de manera justa. Tenemos que dejar de preocuparnos por las consecuencias de hablar. Cuantos más lo hagamos, más difícil será para ellos ignorarnos”, escribió.

El miembro de Radiohead Ed O’Brien también sacó el tema en varias entrevistas: “No son soluciones rápidas, pero hay algunas reformas posibles de remuneración equitativa”.

El texto enviado al primer ministro

Estimado Primer Ministro, le escribimos en nombre de la generación actual de artistas, músicos y compositores de aquí, el Reino Unido.

Durante demasiado tiempo las plataformas de transmisión, los sellos discográficos y otros gigantes de Internet han explotado a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los creadores sin recompensarlos de manera justa. Debemos devolver el valor de la música a donde pertenece: a manos de los creadores de música. El streaming está reemplazando rápidamente a la radio como nuestro principal medio de comunicación musical. Sin embargo, la ley no ha seguido el ritmo del cambio tecnológico y, como resultado, los artistas intérpretes o ejecutantes y los compositores no gozan de las mismas protecciones que tienen en la radio.

Los músicos de hoy reciben muy pocos ingresos de sus transmisiones: la mayoría de los artistas destacados reciben pequeñas fracciones de un centavo de dólar estadounidense y los músicos de sesión no reciben nada en absoluto. Para remediar esto, solo es necesario cambiar dos palabras en la Ley de derechos de autor, diseños y patentes, de 1988. Esto modernizará la ley para que los artistas intérpretes o ejecutantes de hoy reciban una parte de los ingresos, tal como disfrutan de los percibidos por la radio.

No le costará ni un centavo al contribuyente, pero pondrá más dinero en los bolsillos de los contribuyentes del Reino Unido y aumentará los ingresos para servicios públicos como el NHS. Hay evidencia de corporaciones multinacionales que ejercen un poder extraordinario y compositores que luchan como resultado. Una remisión inmediata del gobierno a la Autoridad de Competencia y Mercados es el primer paso para abordar este problema. Los compositores obtienen el 50% de los ingresos de la radio, pero solo el 15% en transmisión. Creemos que en un mercado verdaderamente libre la canción logrará un mayor valor.

Sin embargo, en última instancia, necesitamos un regulador que garantice el trato legal y justo de los creadores de música. El Reino Unido tiene una orgullosa historia de proteger a sus productores, empresarios e inventores. Creemos que los creadores británicos merecen las mismas protecciones que otras industrias cuyo trabajo se devalúa cuando se explotan como líderes en pérdidas. Al abordar estos problemas, haremos del Reino Unido el mejor lugar del mundo para ser músico o compositor, permitiremos que los estudios de grabación y la escena de sesiones del Reino Unido prosperen una vez más, fortaleceremos nuestro sector cultural líder mundial, permitiremos el mercado de la música grabada. florecer para los oyentes y creadores, y descubrir una nueva generación de talentos. Le instamos a que los lleve adelante y se asegure de que la industria de la música sea parte de su agenda de nivelación a medida que iniciamos la recuperación económica posterior a Covid-19.

