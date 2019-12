Playlist: lo nuevo de Kapanga, Tame Impala, Nathy Peluso, y más

Kapanga lanza su primer canción en cuatro años Crédito: Gentileza Kapanga

Kapanga - Todavía

Suena como: ska playero

Ideal para: una tarde de reposera

Una vez más, Kapanga se adelanta al verano. En el primer corte de su próximo disco que saldrá el año próximo, la banda del Mono Fabio rompe un silencio discográfico de cuatro años, con una canción de ska-pop luminosa y bailable. Junto a la voz invitada de Nahuel Pennnisi y la producción artística de El Chavez, Kapanga invierte en teclados y sintetizadores brillosos para un tema de peso liviano y melodía pegadiza en sincro perfecta con el cambio de estación.

Tame Impala - Posthumous forgiveness

Suena como: emo synthpop

Ideal para: musicalizar una despedida

A diez años de la muerte de su padre Jerry, que falleció a los 61 años víctima del cáncer de piel, Kevin Parker hace catarsis. "Tuviste la oportunidad / Pero decidiste llevar todas tus penas a la tumba", canta el australiano en uno de los pasajes más espesos de "Posthumous forgiveness", el adelanto del próximo disco de Tame Impala. Sumergido en esta oda de seis minutos de lisergia retrofuturista, Parker suena emotivo gravitando entre el reproche y la melancolía: "Quiero contarte de mi vida / de la vez que tuve a Mick Jagger al teléfono..."

Perras on the Beach - OSS

Suena como: indietrap cuyano

Ideal para: relativizar preocupaciones

Rápido como su ascenso, tan solo un minuto y treinta y cinco segundos dura el último track de Perras on The Beach antes de ingresar en un parate que por ahora resulta indefinido. Sobre una base de trap, con toques de autotune, Simón Poxyrán reflexiona sobre su propia finitud ("siempre voy a disfrutar, no sabemos cuándo se pueda terminar"), mientras pone a su grupo en stand by para enfocarse de lleno en su carrera solista.

Nathy Peluso - Copa Glasé

Suena como: jazz del siglo XXI

Ideal para: una navidad en el Caribe

"Desapareciste todo el año, mejor no se te ocurra llamar ni aparecer en Navidad", canta Nathy Peluso, altiva y glamorosa, acompañada por una big band de corte clásico. El simple, co-compuesto junto a Jorge Drexler y producido por Rafa Arcaute, es un ejercicio de género que apela a las viejas grabaciones navideñas, ubicando a Peluso como una diva de café concert, en homenaje a figuras como Nina Simone o Ella Fitzgerald.

Alanis Morissette - Reasons I drink

Suena como: un déjà vu

Ideal para: cantar a los gritos

A poco de haber sido madre por tercera vez, Alanis Morrisette lanza el primer adelanto de su noveno disco Such Pretty Forks In The Road, que saldrá en mayo próximo. En este track, que tocó por primera vez en vivo ayer en el programa de Jimmy Fallon, la cantante de 45 años expone sobre su lucha contra las adicciones ("estas son las razones por las que como / razones por las que siento todo tan profundamente cuando no estoy medicada") en un lapso de pop-rock vigoroso, dominado por la potencia de su voz, toda una marca personal.

Foo Fighters - 01999925

Suena como: un remolino de distorsión

Ideal para: hacer handbanging

Dave Grohl sigue abriendo sus archivos. El nuevo EP de Foo Fighters -¡el último de ocho en lo que va del año!-, reúne algunas rarezas de la era de There Is Nothing Left to Lose, el tercer disco de la banda editado en 1999, tres de ellas lanzadas previamente como sencillos de "Learn To Fly". Además, hay una versión hardrockera de "Have a Cigar", canción de Pink Floyd incluida en el clásico Wish You Were Here.

Harry Styles - Adore You

Suena como: una sugerencia de Spotify

Ideal para: un festival a cielo abierto

Mientras se espera por el lanzamiento de Fine Line, su tercer disco que sale el 13 de este mes, Harry Styles suelta tres singles a modo de adelanto. Dentro del álbum que el mismo Styles detalló como "todo sobre tener sexo y sentirse triste", estas canciones lo muestran entre el pop sintético midtempo de corte clásico ("Adore You") y el formato de canción veraniega, bailable pero confesional ("Watermelon Sugar").