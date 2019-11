Playlist: lo nuevo de The Weeknd, Dante Spinetta, Miranda! y más

Escuchá los lanzamientos de la semana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2019 • 14:56

Esta semana, The Weeknd volvió con un trap oscuro que revuelve sobre los dramas del éxito, Dante Spinetta coquetea con bolero y el tango, Miranda! se pone oscuro cantando sobre la infidelidad, Dakillah sepulta un amor descartado, Kase O. hace dupla con Andrés Calamaro y los Súper Ratones superan la pérdida con un disco de pop-rock luminoso.

The Weeknd - "Heartless"

Suena como: trap resacoso

Ideal para: el regreso de una mala fiesta

Semanas después de haber anunciado desde su cuenta de Twitter que se encontraba en pleno proceso de grabación de un nuevo disco -el sucesor de su EP My Dear Melancholy, publicado a comienzos de 2018-, The Weeknd regresa con dos sencillos, "Heartless" y "Blinding Lights", publicados esta semana con diferencia de horas. En el primero, un trap oscuro con destino de pista de baile, el canadiense vuelve a disertar sobre el drama de ser una celebridad del pop: "Todo este dinero y dolor me descorazonaron / No tengo mucha motivación porque no tengo corazón".

Dante Spinetta - "Perdidos en el paraíso"

Suena como: la música urbana descubriendo a Piazzola

Ideal para: una madrugada de verano en la ciudad

"Bailo un tango para olvidarte, bailo un tango para no pensarte". El primer simple de Dante después de Puñal (en el medio editó la banda de la película 4X4, de Mariano Conh, 2019), es un track sudoroso, mezcla de bolero arrabelero y rap, sostenido entre bits, congas y un el suspiro lejano de un bandoneón. Desde ese plano, la voz torturada de Spinetta se proyecta con nostalgia sobre la sombra de un amor que no fue.

Miranda! - "Un tiempo"

Suena como: pop centennial

Ideal para: lavar culpas

A dos años de la edición de Fuerte, editado en 2017, el nuevo simple de Miranda! lo tiene al dúo apuntalando su fórmula de canción pop para bailar con el corazón roto. Sobre un bombo en negra y pinceladas de riffs de guitarra con wah wah sobre una atmósfera tenue, Ale Sergi y Juliana Gattas disertan sobre la infidelidad y la perseverancia en el amor, dando como resultado un hit espeso y oscuro que le encantaría a Billie Eilish.

Dakillah - "Pensaste mal"

Suena como: reggaetón ibérico

Ideal para: empoderarse

En su nuevo simple, Dakillah le pone los puntos a un amor descartado. "Pensaste que estaba puesta pa ti, ni lo pienses / Pensaste que era para siempre, ni lo pienses", canta con lujuria y despecho, soltando inflexiones casi ibéricas, a lo Rosalía, sobre una base diáfana de reggaetón. Después, la canción se hunde en un trap brumoso y su lengua filosa termine por sepultar cualquier rastro de cariño: "Te pido perdón, pero no te quiero".

Kase.O Feat. Andrés Calamaro - "Quién no?"

Suena como: una terapia de grupo

Ideal para: superar la midlife crisis

Desde Remixes y Regalos, un LP doble que retoma canciones de su disco El Círculo (2016) más algunos inéditos, Kase.O ofrece algunas relecturas y rarezas de su obra con destino de colección. Entre cruces con Soziedad Alkoholika, El Momo y Rozalem, este track junto a Andrés Calamaro y SFDK reluce entre lo mejor. Son casi cuatro minutos de flow liviano en donde la gola vehemente del ex Violadores del Verso logra un equilibro perfecto con la cadencia cancionera del ex Los Rodríguez.

Súper Ratones - "Carreras de aviones"

Suena como: el pop de antes

Ideal para: escuchar en la ruta

El décimo disco de Súper Ratones suena a certificado de supervivencia. Como primer registro después de la muerte de Person en 2015, baterista y miembro fundador del grupo, el grupo vuelve sobre su pop-rock de corte clásico, rodeado de invitados como Juanchi Baleirón, Richard Coleman y Los Tipitos. La canción que le da nombre al disco, con participación de Manuel Moretti y Víctor Bertamoni de Estelares, suena a celebración del presente: "Pasaron días helados de fiebre, pero nada de eso nos pudo quebrar".