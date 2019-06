Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019

Casting: Boy George quiere que Sophie Turner haga de él

Luego del éxito de las biopics de Freddie Mercury y Elton John, aparentemente la próxima estrella de la música británica en tener una película sobre su vida será Boy George. Aun sin tener nada confirmado el cantante ya empezó a especular con quién le gustaría que lo interpretara. Según dijo en un programa de radio en Australia, su candidata para recrear sus años de adolescencia es Sophie Turner. Una idea que la actriz de Game of Thrones celebró a través de las redes sociales.

En noviembre: Jack White vuelve a la Argentina

El 12 de noviembre es la fecha elegida, y el Teatro Gran Rex, el escenario seleccionado para el regreso del hombre terrible de Nashville (aunque es oriundo de Detroit). El guitarrista y cantante Jack White vuelve a la Argentina, esta vez al frente de uno de sus proyectos: The Raconteurs. La visita será en el marco de la gira de presentación de su nueva producción discográfica, Help Us Stranger, que se conocerá el 21 de este mes. The Raconteurs es el combo que, además de White, integran Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler.

Diagnóstico: Mustaine, con cáncer de garganta

El líder de Megadeth contó que sufre cáncer de garganta. La banda cancelará sus próximos shows y aún no hay información acerca de la fecha en Buenos Aires, el 18 de septiembre. "He sido diagnosticado con cáncer de garganta. Claramente es algo que hay que respetar y que hay que enfrentar... Estoy trabajando estrechamente con mis doctores y hemos definido un plan de tratamiento que ellos aseguran que tiene un 90 por ciento de probabilidades de éxito. El tratamiento ya ha comenzado", anunció el cantante.

Primera imagen: amor sin barreras según Spielberg

Se dio a conocer la primera imagen de la versión de Steven Spielberg del musical Amor sin barreras, que se estrenará a final de 2020. La adaptación de la película de 1962 (basada en la novela de Arthur Laurents) fue escrita por Tony Kushner, el dramaturgo que trabajó con Spielberg en Munich y Lincoln. La historia sobre las dos bandas callejeras de adolescentes, los Jets y los Sharks, enfrentadas por el dominio de las calles de Nueva York es protagonizada por Ansel Elgort (Drive) como Tony. Rachel Zegler será María, el papel que interpretó Natalie Wood en 1962.

Duki + Vicentico, una bomba marginal

A través de su canal en YouTube, el rapero argentino Duki publicó "Entre cuatro paredes" el tema que compuso para la serie El marginal 3. Y, tal como puede observarse en el video, contó con la colaboración de Vicentico, el cantante de Los Fabulosos Cadillacs y de la popular agrupación de percusión liderada por Santiago Vázquez, La Bomba de Tiempo. Toto Ferro, Ana María Picchio, Gustavo Garzón, Marcelo Mazzarello y Alejandro Awada son algunas de las figuras que se suman al elenco de El marginal en su nueva temporada, la tercera, que se estrenará el 9 de julio por la TV Pública. El video fue producido por Underground, bajo la dirección de Sebastián Ortega en la excárcel de Caseros, donde transcurre la serie.

Reunión cumbre: Katy Perry y Taylor Swift, amigas de nuevo

Después de años de rumores y especulaciones sobre su supuesta amistad devenida en enemistad, las cantantes Katy Perry y Taylor Swift parecen haber dejado atrás sus publicitados desencuentros. La reconciliación fue pública y a todo color. Y ocurrió en el video de la nueva canción de Swift, "You Need To Calm Down", un tema que promueve la tolerancia hacia la comunidad LGTBQ y que dirigió ella misma junto a Drew Kirsch. Las imágenes del clip hacen amplio uso de la bandera del arco iris que representa al colectivo y muestran a la cantante cruzándose con Laverne Cox, la actriz trans de Orange Is the New Black; aplaudiendo la boda del actor Jesse Tyler Ferguson (Modern Family) y su marido, Justin Mikita; a Ellen DeGeneres haciéndose un tatuaje, y a los cinco integrantes de Queer Eye tomando el té. Claro que el momento culminante del video ocurre cuando Swift, disfrazada como una porción de papas fritas, se reúne con Perry, disfrazada de hamburguesa. Sonrisas y un abrazo para demostrar que todo está bien entre ellas.