Por qué Tan Biónica, Emilia Mernes y Fito Páez le ganan la pulseada a Eric Clapton, Paul McCartney y otros artistas internacionales

Escuchar

Parece otro país. En julio de 2023 era posible hacer un gran recuento de todos los grandes shows de estadios, con artistas de larga trayectoria o gran popularidad, que visitarían la Argentina hasta finales de ese año. Hoy la recesión también afectó a ese rubro, a pesar de que, desde la salida de la pandemia, la música en vivo se había puesto al día con la oferta y con una demanda creciente, que no hacía más que provocar el agregado de más funciones para tantos shows de la cartelera. Hoy figuran veteranos de la música como Eric Clapton y Paul McCartney en el horizonte cercano de la agenda de conciertos masivos. Y no mucho más. Sin embargo, la otra cara de esta tendencia a la baja es el interés por algunos artistas locales . Ya sea porque proponen otros costos en el valor de las entradas o simplemente por el fanatismo que despiertan las canciones, la oferta de música de la Argentina se sostiene y, en algunos casos, sorprende. Algo así como un “compre nacional”, que es lo que impulsa a las boleterías de los shows más variados. De Fito Páez a Emilia Mernes, la vidriera nacional se sostiene y, además, se exporta. Veamos de qué se trata todo esto.

Eric Clapton regresará a Buenos Aires, en septiembre

Por un lado, la escasez de oferta de producciones extranjeras en comparación con el año anterior. Para julio de 2023 fue posible ponerse a hacer cuentas gracias a los shows que darían The Weeknd, Taylor Swift, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers, Ricardo Arjona, Rels B, Rod Stewart, Rauw Alejandro, el Primavera Sound con The Cure y Blur a la cabeza. Además, en los estadios también decían presente los locales, como Duki, que dio dos funciones en River, Ciro y los Persas, Los Fabulosos Cadillacs, Miranda!, Babasónicos y Tan Biónica.

Andrés Ciro Martínez tiene varios shows importantes agendados con su banda Los Persas y se espera que el año que viene reedite Los Piojos, sobre un escenario porteño Gentileza Flow

En 2022, el furor era por los recitales de Coldplay. En 2023 esto fue alimentado por Luis Miguel en el Movistar Arena (y su regreso en 2024) y por Taylor Swift y sus tres actuaciones en River. En cambio, el primer semestre de 2024 vino a la baja y es comprensible que desde el lado de la producción de shows se vea todo con más cautela al momento de apostar . Según un informe publicado semanas atrás por Rolling Stone, después de una temporada en la que las boleterías virtuales y las salas parecían ir a contramano de los índices inflacionarios de 2022 y 2023, en la primera mitad del año los números ahora van de la mano de todos los demás indicadores de las actividades que experimentaron un freno súbito desde que comenzó el año. “Donde antes había sold out instantáneos, ahora hay ventas que fluyen con paso cauteloso, festivales que tuvieron que reducir su propuesta, y también productores que prefieren caminar sobre terreno seguro ante la imposibilidad de hacer proyecciones a corto plazo para saber qué les espera a los espectáculos para los próximos seis meses”, indica el informe elaborado por Joaquín Vismara.

Joss Stone regresará a la Argentina en septiembre

Para lo que resta del año ya hay algunos nombres -de Iron Maiden, Lenny Kravitz y Joss Stone a Luis Fonsi, que pasarán por estadios de formato “arena”- pero esto no representa la catarata de años anteriores. En las salas más chicas, hasta mil personas, la baja se notó en el primer semestre. Y si bien se podría esperar un repunte de la actividad en el segundo (no por cuestiones económicas sino estacionales del rubro), a casi 100 días de la próxima edición del Primavera Sound (las fechas programadas, con tickets early bird ya vendidos y agotados, son el 23 y 24 de noviembre), la edición porteña del festival todavía no tiene su grilla artística.

Apuesta a lo local

¿Será que el simple rumor de un posible regreso a los escenarios de Los Piojos provoca más interés que la visita de figuras rutilantes? Se vende a mejor ritmo un abono para el festival Quilmes del año próximo que los shows de artistas de otras latitudes. Sin ningún tipo de campaña ni marketing orientado, se viene dando esa especie de compre nacional espontáneo. A las diez funciones que Emilia Mernes hizo en el Movistar Arena le sumará en octubre dos shows en Vélez. A ese mismo estadio, un mes antes, llegarán Los Ratones Paranoicos. También en el Movistar, Tan Biónica o Fito Páez agregan funciones. Y la flamante sociedad entre Luciano Pereyra y Abel Pintos ya tiene disponibles 20 funciones en el Luna Park .

Los Ratones Paranoicos agendaron un show en Vélez DIEGO SPIVACOW - AFV

Al momento de pensar en regresos, el Buenos Aires Trap, con mayoría de artistas locales, es otra de las apuestas fuertes para finales de este año. En el rubro festivalero se suman propuestas como la de Vivamos Música, que se programó en el Parque Roca, el 28 de septiembre, con una grilla nacional que incluye a Caballeros de la Quema, Los Pericos, Kapanga, Fabiana Cantilo y Javier Calamaro, entre otros.

De exportación

Como nunca antes, los artistas argentinos están teniendo una gran llegada en el público extranjero fuera de la Argentina. El tango argentino ha conquistado el exterior, de Europa a Japón; los Fronterizos, con su folklore, llegaron a Holywood (como dice uno de sus discos de la década del sesenta) y Eduardo Falú a la Unión Soviética, en 1958. Dentro de la movida del “Rock en tu idioma”, Miguel Mateos, allá por los ochenta, y poco después bandas como Los Enanitos Verdes y Soda Stereo se impusieron en varios países de América Latina. Por ese lado, no existe en la actualidad nada nuevo que sea recién inventado.

Duki, el invitado sorpresa de un show de Bizarrap en Ibiza

Sin embargo, lo que hoy está sucediendo con los artistas de la música urbana argentina es inédito. El caso de Duki, con su show en la cancha del Real Madrid, seguramente represente un hito que será también dimensionado en el futuro. Las razones pueden ser varias. Por un lado, el modo como muchos artistas argentinos adaptaron su sonido y su lenguaje a ciertos estándares de la música latina definidos a partir de lo que ocurre en países como Puerto Rico y Colombia. Por otro, la demanda que pueda tener la comunidad Latina de los Estados Unidos. Esto hizo que en los tres últimos años se pudiera ver a Nicki Nicole en el programa de Jimmy Fallon o a Bizarrap triunfando junto a Shakira con un hit mundial. A esto hay que sumarle que la exposición en redes sociales y plataformas de música aumentó la difusión de manera exponencial y que el feat. es la gran herramienta de marketing que la industria de la música sigue sosteniendo de manera estratégica. Por todo esto se ha creado un puente que se transita de ida y de venida donde los argentinos, que en otros tiempos estaban más relegados ya sea por cuestiones de distancia o de estética, tienen una especie de vía libre para moverse con fluidez y llevar a buen puerto sus estrategias en la difusión de lo que hacen.

Paulo Londra estará a mediados de este mes en gira promocional por Barcelona. Según contaron en su productora, en menos de un minuto se vendieron las entradas para el show “íntimo” que dará en esa ciudad. Tiene agendado su concierto para el 17, en la Sala 1 de Razzmatazz con una capacidad para 2000 personas.

Luego de cantar en el Estadio Bernabéu, Duki se presentó en el Bataclan de París y continuó el tour en Berlín y Londres. Bizarrap, que tiene base en España, también está de gira por Europa y ofrece actuaciones multitudinarias, como la que, a mediados del último mes, dio en Italia. Emilia tiene, hasta finales de agosto, 12 actuaciones agendadas en México y en varias ciudades de España, incluido el Wizink Center de Madrid. Tan Biónica andará por allí en octubre. Tiene varios shows previstos en España de su “noche mágica”. María Becerra, por su parte, tiene 47 conciertos programados hasta el 14 de diciembre. Solo tres serán en la Argentina, el resto está agendando en España, México, los Estados Unidos, Chile y Perú.