3.15.20 es el nuevo disco de Childish Gambino

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 21:01

De Dua Lipa (que presentará este viernes su nueva producción discográfica completa) y Childish Gambino (que acaba de lanzar un disco de 12 temas) a las creaciones de artistas locales, la "virtualidad" hace que ningún virus detenga la generación de música (al menos los que no son informáticos). Vaya un repaso de una parte de lo que apareció en las bateas digitales durante la última semana.

Para que nadie se olvide de que este viernes estará su nuevo álbum, Future Nostalgia , la inglesa Dua Lipa publicó horas antes del lanzamiento el video del tema "Break My Heart".

Si bien la labor televisiva (frente y detrás de cámaras) es anterior al trabajo en la música, Donald Glover alcanzó más trascendencia en los últimos años con sus canciones y el seudónimo Childish Gambino . 3.15.20 es su nuevo álbum, que acaba de presentar en dos formatos. En plataformas, como la de Spotify, se lo puede encontrar dentro de la discografía de Childish Gambino (son 12 canciones con participaciones especiales de Ariana Grande, 21 Savage y Khadja Bonet). Pero también se lo puede hallar como Donald Glover Presents, en un formato casi conceptual y de reproducción continua. Quizá sea, al menos desde el marketing, una forma de poner otra vez al actor-productor ganador de varios premios por delante del personaje musical que tan buenos resultados le ha dado en el último tiempo.

Sin ningún tipo de preludio, la banda norteamericana Nine Inch Nails publicó de manera sorpresiva los discos Ghost V: Together y Ghost VI: Locusts , como parte de una saga que comenzaron en 2004. "La música, ya sea escucharla, pensarla o crearla, siempre ha sido lo que nos ayudó a superar cualquier cosa, buena o mala. Con eso en mente, decidimos quemar las naves y completar estas nuevas grabaciones de 'Ghosts' para mantenernos algo sanos", escribieron Trent Reznor y Atticus Ross en el sitio oficial del grupo.

Los discos se pueden descargar de manera gratuita desde l a web de NIN

Major Lazer (trío que integran los DJ-productores Diplo, Walshy Fire y Ape Drums) acaba de lanzar un nuevo tema. Esta vez en sociedad con Marcus Mumford (de Munford & Sons). "Lay Your Head On Me" se llama. Fue coescrita con MØ.

"Por todas esas veces que me puse detrás, y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Esas bichies que ahora tienes baby, no saben que... Lo que les espera, lo que les espera, lo que les espera. Yo ya no sé por qué no quiere dolerme" . Así comienza la nueva canción que presentó días atrás Rosalía, "Dolerme".

Mientras prepara un disco, la joven cantante Lauren Jauregui envió este mensaje a sus fans para compartir una de las canciones que tiene terminadas. "Ya había decidido regalarles este primer adelanto de lo que está por venir. No había forma de que ninguno de nosotros hubiera podido prepararse para lo que está sucediendo en este momento, así que espero que recibas "Lento" con todo el amor con el que fue hecho. Deseo que bailar los ayude a sentir alegría, mientras pasan el tiempo con sus seres queridos y continúan cultivando el amor frente al miedo y la incertidumbre".

Novedades locales

J Mena (sí, Jimena Barón) publicó el video de ADN , tema incluido en su disco La Cobra . Pero no se trata de un videoclip realizado especialmente sino de un registro en vivo de su concierto en el Teatro Opera.

Barbi Recanti editó el último viernes su primer disco en solitario, Ubicación en Tiempo Real . La presentación oficial del álbum está prevista para el 17 de abril, en Niceto Club, aunque dependerá de las medidas oficiales para combatir el coronavirus si la fecha se mantiene o se reprograma. Por ahora se la puede escuchar en plataformas digitales.

El ascendente artista de freestyle Trueno también se vuelca a la canción. "Azul y Oro" se llama el tema que acaba de presentar. No hace falta explicar a qué refiere, aunque para el público no nativo quizás valga su propia aclaración: "Azul y oro es el tema del disco que más representa mi barrio, por eso el nombre. Cada vez que lo escucho me vienen imágenes de mi infancia y mis amigos del "hood" a la cabeza, ese tema representa a La Boca", dice Trueno. "El género es dancehall, pero mezclado con sonidos nativos de Argentina, usando instrumentos como guitarra, tres y contrabajo. Grabamos también un cajón peruano para darle más cuerpo a la percusión, y es una mezcla de emociones porque en el beat encuentro melancolía pero mi rapeo es alegre, es un poco lo que quiero mostrar, ambas partes de mi barrio".

Toto Ferro, bajo su alias musical Kiddo Toto , acaba de estrenar single y video: "Jordan", en honor al mejor jugador de basquet de todos los tiempos. No está solo, lo acompaña Lucho SSJ . Y en el video se lucen papá Rafa Ferro y Claudio Rissi.

Y porque no todo son canciones, también vaya una peli, la de Valle de Muñecas . Más allá de Valle de Muñecas , es un trabajo de Emiliano Cativa con producción de Federico Pérez Losada, que a partir de un concierto se mete en el mundo, por un lapso de tres años, de esta banda ineludible del indie argentino. En tiempos de Coronavirus se puede ver online