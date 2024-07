Roberto Carlos regresa a la Argentina: cuándo será el show y cómo conseguir entradas

Escuchar

El famoso cantautor brasileño Roberto Carlos anunció que regresa a la Argentina para deleitar a su público con un nuevo show en el que repasará sus grandes éxitos y algunas de sus más recientes composiciones. El músico se presentará en el Movistar Arena en el marco de su gira por Sudamérica , luego de su paso por Chile y Uruguay.

La cita será el próximo 4 de noviembre, y las entradas se podrán comprar a partir de este próximo lunes, 29 de julio, desde las 10 de la mañana, través de la página oficial del Movistar Arena .

Durante el show, el artista realizará un recorrido por sus nuevos lanzamientos, además de repasar grandes éxitos de su carrera como “No te apartes de mí”, “Ese tipo soy yo”, “Qué será de ti”, “Un millón de amigos”, “Amada amante”, “Un gato en la oscuridad” y “Montaña y amigo”, entre muchos más.

A sus 83 años, Roberto Carlos es uno de los artistas más queridos e importantes del mundo, ganador de incontables galardones, incluido los emblemáticos premios Grammy. Con 63 álbumes editados en su país, su carrera se ha basado en lanzamientos simultáneos en portugués y español desde los años 60, además de otros innumerables éxitos en diferentes idiomas.

Componiendo solo y junto a su compañero Erasmo Carlos, Roberto Carlos consolidó un género musical que puede ser elaborado y simple, refinado y objetivo, haciendo su estilo algo único en el mundo. “ Canté en todos los lugares que quise. Difícil elegir uno donde no haya estado. Quizás haya alguna canción que todavía no he grabado, pero podría grabarla. Ahora quiero un disco en italiano, con temas como ‘Tu sei così'”, le decía a LA NACIÓN en el 2019, antes de hacer un show en el Gran Rex, al ser consultado sobre las ciudades en las que todavía no se ha presentado. “Amo lo que hago, es trabajo pero también placer. Por eso sigo. Me hace bien al alma. Son los aplausos, la energía del público”.

También, en esa misma entrevista, cuando se le preguntó si hay canciones de su extenso repertorio que preferiría ya no cantar, respondió: “Siempre digo que mi gusto y el del público son muy parecidos. Creo que me ha ayudado mucho a elegir las canciones que hago, que canto y que grabo. Por suerte y en general, lo que me piden es lo que quiero cantar”.

Durante dicha entrevista, también seleccionó cinco momentos memorables de su extensa carrera: “La época de La Joven Guardia y el programa de televisión, cuando empecé a los 25 años. El Festival de San Remo es algo que veo con mucha nostalgia. Otros dos son discos: mi primer LP y luego mi primer álbum en español, porque me lanzó a un mercado totalmente diferente del que tenía en el Brasil. Y por último, mis cincuenta años de carrera, que los conmemoré en el estadio Maracaná”, sumó.

