Ronnie Wood agradece a los fans argentinos de los Rolling Stones y aumenta la expectativa por el regreso de la banda

“¿Y qué esperan para anunciar la gira?”. Comentarios de este tipo son los que se vieron hace unas horas en un posteo que el guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood hizo sobre los fans argentinos. “Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds tour por Norteamérica. (”Thank you so much to all the Argentinian fans supporting us on our Hackney Diamonds North American tour!”), escribió en su cuenta de Instagram.

Wood acompañó su posteo con una fotografía en la que se ve a los fans argentinos de los Rolling, con un par de banderas. Se trata de fanáticos que fueron a sus shows de la gira que el grupo inglés viene haciendo por los Estados Unidos. Esto, por supuesto, alimentó el deseo de que regresen a la Argentina. De ahí que algunos de los comentarios escritos en el posteo estuvieran vinculados a un futuro anuncio de un tour sudamericano que los vuelva a poner en suelo argentino.

The Rolling Stones Mark Seliger

Aunque por ahora no hay noticias concretas, las especulaciones siempre están y se espera (o se sueña) que para el segundo semestre de este año la banda de Mick Jagger, Keith Richards y Wood ofrezcan novedades referidas a shows de la gira Hackney Diamonds . Los costos son cada vez más altos porque los músicos necesitan más días para dar sus conciertos en ciudades lejanas a su radio de acción habitual. Y, se sabe, la Argentina siempre resulta un punto distante, pero no imposible. Si vinieron en varias oportunidades, desde principios de los noventa, podrían hacerlo una vez más, y este gesto de Wood quedaría como todo un guiño de anticipación. Solo habrá que seguir esperando y, mientras tanto, mantenerse atentos al calendario de la banda.

“Los Rolling Stones han anunciado que volverán a salir con una nueva gira que se presentará en 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Los fanáticos pueden esperar escuchar a Mick, Keith y Ronnie tocar sus éxitos más populares, desde ‘Start Me Up’, ‘Gimme Shelter’, ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Satisfaction’ y más hits y las músicas favoritas de los fanáticos, de su nuevo álbum Hackney Diamonds”. Por ahora esto es lo único que se puede encontrar en la página oficial del grupo, junto a una lista de funciones, que son las que quedan todavía por delante, hasta finales de julio. Hay shows agendados en Chicago, Vancouver y Los Ángeles.

The Rolling Stones Stones en el primer recital de la gira, el 28 de abril, en Houston, Texas

El puntapié inicial de los conciertos podría situarse en el mini show que dieron para un selecto público de 500 personas, en octubre pasado. Fue la noche anterior al lanzamiento de Hackney Diamonds, el primer disco con temas inéditos que la banda publicó en más casi dos décadas. En un set de media hora, interpretaron temas del flamante álbum y otros clásicos de su catálogo, como “Shattered” y “Jumpin’ Jack Flash”. Hacia el final, apareció una de las invitadas, Lady Gaga, para compartir “Sweet Sound of Heaven”, que sonó por primera vez en vivo y que integra el nuevo disco.

Pero eso solo fue un avance promocional, recién el 28 de abril de este año abrieron su temporada de conciertos con el recital ofrecido en el NRG Stadium de Houston. Por ahora, la agenda, que lleva una docena de actuaciones en lo que va del año, se mantiene en América del Norte y ni siquiera ha pasado por el Reino Unido.

A mediado de 2023, los Stones comenzaron a ofrecer adelantos de su esperado álbum. Los anticipos oficiales fueron “Angry”, primero, y luego “Sweet Sound Of Heaven”, con las participaciones de Lady Gaga y de Stevie Wonder en teclados. De esta última surgieron dos versiones, una “extended” que parece terminar y luego reavivarse a partir de una improvisación vocal de Gaga y Jagger.

La lista, publicada en octubre, se terminó de completar con ”Get Close” (feat. Elton John), “Depending On You”, “Bite My Head Off” (feat. Paul McCartney), “Whole Wide World”, “Dreamy Sky”, “Mess it Up”, “Live By The Sword” (feat. Elton John), “Driving Me Too Hard”, “Tel Me Straight” y “Rolling Stone Blues”. Rock en estado puro, “stoniano” y con los pequeños matices que se pueden encontrar a lo largo de su discografía. De eso se trata el disco.

