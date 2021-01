Seis documentales de música para ver en Netflix

No sólo la historia del rock latino (con Rompan todo) y la versión local del fenómeno stone (con la recién estrenada Rocanrol Cowboys, que retrata a los Ratones Paranoicos) tienen lugar en la grilla musical de Netflix : también pueden verse en el popular servicio de streaming documentales que giran sobre ejes tan diversos como un ejecutivo “prócer” de la industria discográfica, una cantante de jazz en constante lucha contra su lado oscuro o un sample que cimentó un género en sí mismo. Aquí, seis sugerencias de documentales musicales para maratonear.

Clive Davis: The Soundtrack of our Lives

¿Qué tienen en común Janis Joplin, Ace of Base, Aerosmith y Whitney Houston? Que todos ellos fueron fichados para sus sellos discográficos (y luego disparados al estrellato) por Clive Davis , un abogado de Brooklyn que no tenía experiencia en música cuando entró a trabajar a Columbia-CBS y que un par de años después -tras asistir al festival de Monterey- triplicó la participación en el mercado de la compañía con las contrataciones de Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel y muchos más.

En este documental de 2017 repasa los cincuenta años de trayectoria de Davis en el mundillo discográfico y pone especial énfasis en su vínculo con Whitney Houston, a quien fichó cuando todavía era una adolescente y acompañó hasta el momento de su muerte. ¿Qué busca en un artista para contratarlo? ¿De qué artistas se sintió más cercano? De todo eso habla este ejecutivo que hasta hoy sigue trabajando en Sony.

Song Exploder

Del podcast a la pantalla: el músico Hrishikesh Hirway es el ideólogo de este proyecto que pasó de audio a docuserie y ya cuenta con dos temporadas (la última se estrenó el 15 de diciembre). Con un approach íntimo, los artistas cuentan los secretos detrás de algunas de sus canciones más emblemáticas: en la S01 los entrevistados son A licia Keys, Ty Dolla $ign, REM y Lin-Manuel Miranda , y en la secuela hablan The Killers, Dua Lipa, Natalia Lafourcade y Nine Inch Nails .

El programa recorre todo el proceso de creación, grabación y repercusión del tema en cuestión, desde la mismísima inspiración hasta las cifras de venta. Y cada capítulo termina con la reproducción de la canción diseccionada, muchas veces resignificada por la información aportada por los compositores. Ideal para melómanos.

Keith Richards: Under the Influence

El director Morgan Meville se sube a la grabación de Crosseyed Heart (2015), el primer disco solista de Keef desde Main Offender (1992) para hurgar en la mente de un artista único, un símbolo del rock y del siglo XX en general.

Más allá del desfile de amigos por la pantalla (aparece nada menos que Tom Waits rindiéndole pleitesía) y de los deliciosos intercambios musicales con su banda, el documental bucea en las reflexiones de Richards sobre el paso del tiempo, el rock n’ roll y los excesos. No es objeto de este trabajo el stone ni el “reventado”: Under the influence es un espacio para el amante del blues, el guitarrista que nunca deja de aprender (y que no olvida sus raíces) y el sabio.

La encrucijada del diablo

Varios mitos confluyen en La encrucijada del diablo, una entrega de la serie de documentales Remastered de Netflix (también pueden verse otros trabajos sobre Johnny Cash, Bob Marley y Sam Cooke) que versa sobre el influyente bluesman Robert Johnson. Por un lado, el fatídico Club de los 27 del cual Johnson fue el primer miembro con su muerte temprana. Por otro, la intervención del diablo en la música: según la leyenda, Johnson era un guitarrista mediocre hasta que hizo un pacto con Satanás en un cruce de caminos, con lo cual desarrolló un talento único pero tuvo que entregar a cambio su alma.

Con un examen minucioso de la poca información que circula sobre su vida, y desmenuzando su obra para encontrar “pistas”, el documental aporta al conocimiento de este músico nacido en 1911 que -según se expresa con razón en este trabajo- fue fundamental en el posterior desarrollo del rock n’ roll.

Sample This

Estrenado en 2013, este documental aborda el recorrido de un break de unos pocos segundos de un cover (“Apache”) a cargo de un proyecto efímero (Incredible Bongo Band) que -sample mediante- se convirtió en un pilar del hip hop a partir de fines de los 70.

El viaje es, en sí, pintoresco: un hit instrumental de la banda The Shadows en los 60 fue versionado por una banda mutante creada por el guitarrista Michael Viner para el soundtrack de una película (editaron dos discos, en los cuales cambian de miembros todo el tiempo y hasta se rumorea que Ringo Starr toca en un tema) para que luego DJ Herc use el solo de percusión y lo convierta en un beat que inspiró incontables piezas de hip hop. Todo esto, con el inefable Gene Simmons de Kiss como narrador.

What Happened, Miss Simone?

La Nina Simone que conocía el público era la cantante, compositora y activista. Pero también había otra Nina: la que luchaba contra sus demonios personales y sus desórdenes de salud mental y alternaba períodos de euforia creativa y militante con otros de gran sufrimiento en la intimidad. La directora Liz Garbus se ocupa de ambas, con material de archivo inédito y la participación -entre otros entrevistados- de Lisa Simone, única hija de la música.

Conmovedor, íntimo y confesional hasta la incomodidad, What Happened, Miss Simone? es una biografía a años luz de la caricatura que propone buenos muy buenos y malos muy malos: la Nina que aparece en pantalla es, ante todo, humana.

