Sting está lejos del retiro pero listo para una "residencia" en Las Vegas

Sting dará 16 conciertos en la meca del juego y el espectáculo

Tal vez no sea la traducción más literal pero lo que Sting hará en Las Vegas desde mayo de 2020 será una "residencia". No se trata del final de una carrera de medicina o derecho ni de la tesis de un "artista en residencia" dentro de una universidad, sino de una serie de 16 funciones que no tienen otro fin que el entretenimiento. Sí, en inglés también se dice así: "entertainment".

El excantante de The Police dará 16 conciertos entre mayo y septiembre del año que viene. Su espectáculo se llamará Sting: My Songs y debutará el 22 de mayo en el Colosseum del Caesars Palace. "Visualmente, en cuanto a sonido y baile, será un espectáculo de Vegas. Estoy muy comprometido con eso", dijo durante una entrevista con la agencia AP.

Las entradas se pondrán a la venta un año antes, desde el 3 de mayo (la semana que viene), con precios que comienzan en los 59 dólares. Así que ya saben, los que anden por la ciudad del juego y el azar el próximo año, tienen un show para tener muy en cuenta.

Sobre el espectáculo, Sting dijo que ya le habían ofrecido este tipo de residencia anteriormente, pero recién ahora se siente listo para pasar una temporada en un mismo lugar. Si bien esta clase de shows por temporadas eran hasta hace algunos años exclusividad de los artistas que estaban cerca del retiro y hacían racconto de sus exitosas carreras, con el tiempo los productores comenzaron a poner el ojo en otro tipo de figuras. De ahí que cantantes como Lady Gaga y Jennifer López hayan hecho residencia en los escenarios de Las Vegas. Si bien no está para el retiro, a los 67 Sting propondrá con este espectáculo una especie de retrospectiva de sus canciones.

Pero todavía falta para esa serie de shows. Antes tiene pendiente una gira por el Reino Unido con Shaggy, por el disco que grabaron juntos y el lanzamiento de su nuevo CD, My Songs, el 24 de mayo próximo, donde versionará varios de sus clásicos. "No tratamos las grabaciones originales como reliquias sagradas o piezas de museo... Sólo nos divertimos con las canciones", dijo, para anticipar el espíritu del disco. También explicó que su voz es "diferente a lo que fue hace 30 o 40 años. Tiene más textura, cierta riqueza".