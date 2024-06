Talking Heads y otro cortocircuito entre sus integrantes, en medio de una conferencia de prensa

Escuchar

Más de 30 años pasaron de la disolución del creativo grupo norteamericano Talking Heads. Cuando una banda se separa los motivos pueden ser múltiples pero confluyen en uno, la imposibilidad de seguir haciendo del proyecto algo viable desde la convivencia. Talking Heads no ha sido la excepción, por supuesto. Por otro lado, se dice que el tiempo es buen remedio para cerrar heridas, aunque algo de todo aquello quede y pueda aflorar en los momentos menos pensados. Y este fue uno.

Según informa Variety, los cuatro miembros principales de Talking Heads (el vocalista y guitarrista David Byrne, el baterista Chris Frantz, la bajista Tina Weymouth y el tecladista y guitarrista Jerry Harrison) se separaron de manera bastante amarga en 1991 y rara vez han compartido escenarios en los años posteriores; sin embargo, la celebración de la reedición del 40 aniversario de la película-concierto de 1984 Stop Making Sense hizo que estos viejos camaradas volvieran a reunirse y posaran para las fotos. Hasta allí, todo bien.

Talking Heads, en sus años gloriosos

Se los vio tranquilos, conversando amablemente entre ellos, hasta que hubo un momento de preguntas y respuestas en el Kings Theatre de Brooklyn, que siguió a la proyección de la película. Si bien ese bloque de preguntas y respuestas fue principalmente una fiesta de amor entre el cuarteto, quienes compartieron con frecuencia anécdotas sobre la compleja producción de la película, el calendario de rodaje y el gran traje de Byrne -que eran de conocimiento común para la mayoría de los superfans que asistieron al evento, con entradas agotadas-, un episodio, mientras se discutía la narrativa de la película, sacudió a la multitud. Ocurrió mientras Weymouth, quien recibió el mayor aplauso cuando los miembros de la banda subieron al escenario, estaba hablando de la sección inicial de la película, que comienza con Byrne interpretando una canción en solitario, luego Weymouth se une a él para la siguiente, luego Frantz para la siguiente, y así sucesivamente hasta que toda la banda está lista en el escenario. Como ella lo describió, la idea de Byrne para esta puesta en escena era creativa, pero tal vez sugirió a los fans una dinámica dentro de la banda que no era precisa .

“Fue realmente bueno y creó algo que era como una narrativa”, dijo. “Aunque es una narrativa falsa: la banda no fue fundada solo por David”. Al parecer, esto fue recibido con risas incómodas y aplausos de una audiencia que anticipaba nerviosamente que tal declaración podría provocar que el grupo se peleara en el escenario. Sin embargo, a su broma le siguieron muchos momentos de agradecimiento por parte de Weymouth a Byrne, incluido el recordar que él y Harrison fueron parte del día de su boda con Frantz (“éramos una especie de banda casada”), y que su “química” era innegable, cuando conoció a Byrne y Frantz, en la época en que eran estudiantes en la Escuela de Diseño de Rhode Island.

Si bien el asunto no pasó a mayores, Tina nunca tuvo filtros al momento de arrojarle algunos dardos a Byrne. Así también sucedió hace un par de años, durante una charla con la revista británica Far Out. “Creo que todo el mundo siempre tuvo miedo de lo que podría ocurrir con David”, dijo en la entrevista. “Realmente había que caminar sobre huevos. En cierto modo, era muy trumpiano. Se necesitaban sacrificios para seguir adelante porque adoramos absolutamente a nuestros fans. A David nunca le importaron las personas, pero a nosotros sí y amamos a nuestro equipo ”.

Talking Heads fue una banda de rock creada a instancias de Byrne, en 1974. Fue una verdadera usina creativa para una escena musical que crecía en la Costa Este de los Estados Unidos y que abría una puerta a la new wave que comenzaba a desarrollarse, mientras tomaba a la experimentación como recurso. Luego de ocho álbumes, con el comienzo de la década del noventa, se disolvió.

En 2002 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Cuatro de sus álbumes aparecieron en la lista de los “500 mejores álbumes de todos los tiempos” de la revista Rolling Stone en 2003 y tres de sus canciones (“Psycho Killer”, “Life During Wartime” y “Once in a Lifetime”) se incluyeron en la lista del Rock and Roll Hall of Fame entre las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. Además, también ocupó el puesto 64 en la lista de VH1 de los “100 mejores artistas de todos los tiempos”. En 2011, la revista Rolling Stone ubicó al grupo en el puesto 100 de su lista de los 100 Mejores Artistas de todos los Tiempos.

