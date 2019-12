Un sonar bien calibrado para bajar la red donde está el público

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2019

Que el público teenager ya no está en las pantallas tradicionales (televisión y cine) es lo primero que hay que señalar si se pretende entender porqué las estrellas adolescentes que nacieron en esos ecosistemas visuales, ahora, eligen desarrollarse en la música. Con un sonar bien calibrado, Lali Espósito y Jimena Barón saben dónde bajar la red para pescar a su público masivo. Los chicos consumen música en Spotify y videos en YouTube de manera casi adictiva, pero, en cambio, rara vez siguen, como ocurría hasta hace no más de cinco años, una tira juvenil en un canal de televisión. Y el negocio empezó a transicionar.

Para lograr transformarse en una estrella juvenil hay que estar ahí, en esas profundidades. Y la manera más sencilla es a través de una canción y una letra. Además, existe la particularidad de que hoy no es necesario ni siquiera contar con una obra (un disco completo) sino que con un tema alcanza para empezar a soñar con llenar un estadio. Los sistemas de producción de las industria musical también cambiaron: los algoritmos indican muy fácilmente qué funciona y qué no; qué ritmos utilizar, el tipo de híbridos de moda y el tipo de letras más apetecibles para ese público.

Ya no es necesario un gran estudio de grabación ni enormes gastos de distribución, difusión y mercadeo. O sea: es barato y efectivo. Una canción puede transformarse en pocas semanas en un hit enorme cuando antes hacía falta mucho más estructura. ¿Hay talento? No cualquiera puede lograrlo, eso está claro, pero atrás hay una estrategia de negocios bien aceitada que tiene la particularidad de simular no existir.