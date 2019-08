Un viaje a lo profundo de la noche del rock

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019

Fuente: LA NACION

Mujercitas Terror

Oscura sala de la visión: "La procesión", "Oscura sala de la visión", "Muñeca muerta", "Al salir de la escuela", "Estatua", "Fuera de moda", entre otros

Nuestra opinión: buena

En el mundo del rock más oscuro de cuño rioplatense hay propuestas que intentan correrse de los clichés del estilo (vampiros, candelabros y castillitos europeos). En su nuevo disco, Oscura sala de la visión, Mujercitas Terror camina esa línea aportándoles incluso más rock que misterio a las imágenes sombrías que caracterizan su música. La banda, integrada por Daniela Zahra, Marcelo Moreyra y Federico Losa, abreva en un estadio intermedio entre Jesus and Mary Chain y The Cramps, lo cual resulta altamente atractivo por estas tierras. La cosa Tim Burton cruza toda su estética, aunque con raíces locales que le otorgan un existencialismo más próximo. En canciones como "La procesión", que abre el nuevo disco, despliegan melodías limpias sobre bases sucias, lo cual las hace muy asequibles y no tan herméticas. En realidad, todo el nuevo disco cuenta con canciones menos crudas pero igual de punzantes que las anteriores producciones de la banda. Cierto enfoque infantil (El Otro Yo) en algunas de las líricas quizá le reste peso específico a una obra que podría aspirar a una trascendencia madura. Lo aniñado perverso es casi un sello propio de la banda. "Al salir de la escuela" es un relato de terror psicológico ordinario y es donde menos se destacan. Un disco para descubrir de una banda muy personal.