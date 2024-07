Vuelve Creamfields: cómo será el icónico festival de música electrónica que regresa luego de 9 años

Escuchar

Uno de los festivales de música electrónica más importantes a nivel internacional volverá a desembarcar en Buenos Aires. A nueve años de su última edición en el país, Creamfields regresará a la escena porteña el 16 y 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad.

Los tickets de preventa se podrán adquirir a partir del próximo viernes 26 de julio a las 10, de forma exclusiva para clientes del Banco Galicia. Luego, a partir del lunes 29 de julio al mediodía, se habilitará la venta general de entradas únicamente a través del sitio web oficial: www.entradauno.com .

Desde la productora Fenix Entertainment Group señalaron que el festival contará con un nuevo formato: en vez de un solo día y en horario de la trasnoche, se anunciaron dos fechas diferentes al aire libre y en un horario acorde con festivales musicales como Lollapalooza o Primavera Sound, de 13 a 1 de la madrugada.

Creamfields tendrá lugar en Buenos Aires el 16 y 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad

Un festival con historia

El festival Creamfields nació en 1998 en Winchester, Reino Unido y en el año 2001 Buenos Aires fue utilizada como plataforma de lanzamiento para América Latina. En aquella ocasión asistieron al hipódromo de San Isidro 18.000 personas y al año siguiente la segunda edición convocó a 24.000, que se dieron cita, en esa oportunidad, en un predio de Puerto Madero.

Durante las ediciones pasadas de Creamfields Argentina se presentaron centenares de DJ y los productores más importantes del mundo, así como nuevos exponentes de la escena electrónica. Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sasha & John Digweed, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Richie Hawtin, Jamie Jones, Alesso y Tiësto, entre otros, además de LCD Soundsystem, Faithless, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada, The Prodigy, Tale Of Us, Solumun, The Martinez Brothers y Luciano, entre muchísimos más .

A lo largo de los años y de sus distintas ediciones, Creamfields se preocupó por mantener su esencia, sin dejar de adaptarse a la cultura local, ofreciendo una experiencia con estilo propio. En este nuevo desembarco en el país, el festival promete sorprender a su público con un line up de artistas nacionales e internacionales y una producción de vanguardia. En su nuevo formato diurno, el encuentro se propone hacer dialogar a las generaciones pasadas y actuales en un espectáculo que logre maridar su espíritu innovador y la pasión por la música electrónica.

LA NACION