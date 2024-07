Vuelven los Smashing Pumpkins: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

Escuchar

A casi una década de su última visita a la Argentina, The Smashing Pumpkins regresará a finales de este año, en el marco del tour The Word Is a Vampire, que sirve de excusa para volver a la ruta con las canciones de su más reciente producción discográfica, además de los viejos éxitos que los fans siempre quieren escuchar. El grupo se presentará el 5 de noviembre, en el Movistar Arena.

La Preventa VIP de entradas será a partir de este miércoles, a las 13. La venta general comenzará el viernes, a la misma hora, desde la web del Movistar Arena. Habrá que estar atentos a la venta de entrada y las promociones. Hasta el 28 de este mes se pueden conseguir tickets con 30 por ciento de descuento y 6 cuotas sin interés con Banco Provincia, tarjetas de crédito Visa y Mastercard, y Cuenta DNI (con un tope de reintegro de 6.000 pesos). Desde el 1° de agosto en adelante, 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Provincia.

El grupo encabezado por Billy Corgan publicó en 2023 su último álbum, Atum: A Rock Opera in Three Acts, que es el onceavo de su carrera. Su gira comenzó en Birmigham, Inglaterra, a principios de junio pasado. Además del Reino Unido, ya pasó por Francia, España, Portugal, Luxemburgo y Grecia. Para los próximos meses tiene agendados 35 shows en los Estados Unidos y Canadá. Y próximamente se anunciará completo el programa de conciertos a partir de octubre, para lo que resta del año, donde aparecerá ese concierto agendado en Buenos Aires.

La última vez que la agrupación se presentó en la Argentina fue en 2015, en el marco del festival Lollapalooza. Las actuaciones anteriores fueron dos: en 2010, con una función en el Estadio Luna Park, y en 1998, cuando visitaron Buenos Aires por primera vez, para su show programado en el Parque Sarmiento. Fue dos años antes de su disolución.

Si bien nació en Chicago, a finales de la década del ochenta, The Smashing Pumpkins estuvo más asociada a la escena musical que en aquellos años surgió en Seattle. Con los años recibió influencias diversas que le permitieron formar un carácter propio (casi como una alternativa al sonido de bandas que militaron en el grunge) llevando al pop y al rock alternativo en distintas direcciones. Además, esa personalidad incluso le permitió reagruparse tras siete años sin tocar, luego de haber sido disuelta en 2000.

Hasta entonces el grupo ya había regado los oídos de su público con canciones como “Tonight”, “Disarm”, “Bullet With Butterfly Wings” y el hit “1979″. Y sus discos Siamese Dream (1993) y Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) vendieron, entre ambos, 8,8 millones de copias. Por aquellos tiempos finiseculares, con toda su discografía rozaron las 20 millones de copias vendidas, solo en los Estados Unidos. En ese tiempo también hubo álbumes que no tuvieron buenas ventas, expulsiones de músicos y la muerte del tecladista que solía ir con ellos a las giras, Jonathan Melvoin.

La disolución no fue tal. Solo se trató de una larga pausa ya que la banda volvió a ponerse en marcha en 2007, con una gira que comenzó en enero de ese año y con un álbum de temas nuevos que llegó a las bateas seis meses después. Desde entonces siguió cambiando de formación hasta dar otra vez con algunos de los nombres que la fundaron. De hecho, son varios de ellos los que reaparecen en este tour, además de Corgan, que es quien siempre llevó adelante el proyecto.

En 2010, durante una entrevista previa a su segunda visita a la Argentina, el vocalista hablaba de las épocas, los procesos e, incluso, los cambios de temática que fueron apareciendo en las letras de sus canciones. “Es cierto que mis letras son más políticas que en el pasado y se debe al cúmulo de situaciones negativas que se sucedieron en mi país en los últimos tiempos, como la reacción de Bush después del nine-eleven (el atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001) y sus decisiones controvertidas. Creo que también hay que escribir sobre estos temas”, decía.

Atum: A Rock Opera in Three Acts, su más reciente lanzamiento, se publicó en tres secciones de 11 temas cada una entre 2022 y abril de 2023. Ese total de 33 temas es una obra conceptual que Corgan describió como una secuela de Mellon Collie and the Infinite Sadness y Machina/The Machines of God.

