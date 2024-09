Nació en Tucumán, debutó en TV de la mano de Cris Morena, y hoy se luce en la serie de Máxima Zorreguieta

Escuchar

Cuando tenía ocho años, Agustina Palma viajó de Tucumán a Buenos Aires para ver Chiquititas en el teatro y cuando el show terminó dijo a su madre, entre lágrimas, que ella también quería hacer eso. Lo deseó con todas sus fuerzas y spoiler alert: lo logró. Hoy, a los 29 años, tiene un papel clave en la serie Máxima, actuó en un videoclip con Bad Bunny y dijo presente en el Festival de Cannes. Nada de todo sucedió por arte de magia. En diálogo con LA NACION desde Los Ángeles, California, -donde vive desde hace un mes-, la actriz recordó sus comienzos en televisión de la mano de Cris Morena, sus seis años en Disney y la decisión de instalarse en Madrid para perseguir sus sueños. “Es difícil, pero no imposible”, aseguró.

Agustina Palma tiene 29 años y nació en Tucumán; actualmente vive en Los Ángeles Instagram @palmaagustina

Máxima, la serie sobre la vida de la reina de los Países Bajos y la oportunidad de volver a actuar “en argentino”

Hay puertas que se abren en el momento menos esperado, y es por eso que siempre hay que estar listos. Tras un exitoso paso por Disney, en 2021 Agustina Palma decidió arriesgarse e instalarse en Madrid para expandir sus horizontes actorales. Y sí, recibió ese llamado tan esperado. Le avisaron sobre un casting para una serie sobre Máxima Zorreguieta y, fiel a su estilo, empezó a estudiar todo. Compró el libro, Máxima Zorreguieta, Madre Patria, de Marcia Luyten, en el cual está basado la serie, y preparó tres papeles para la audición inicial. Sin embargo, ella tenía en claro que quería un único personaje, el de Valeria Delger, la mejor amiga de la reina de los Países Bajos. Tras tres call backs, se quedó con el papel.

Si bien se conocían, en la serie Máxima, Delfina Chaves y Agustina Palma trabajaron juntas por primera vez Instagram @palmaagustina

“Al primer casting lo trabajé con una coach en Madrid. Ella me dijo ‘yo estuve en ese momento, cuando Máxima y sus amigas estaban en el colegio’ y gracias a ella pude entender un poco el contexto de las amigas de Máxima y eso me ayudó mucho. También me ayudó mucho el libro. Creo que Máxima es una mujer super inspiradora”, reflexionó Palma en diálogo con LA NACION. Y agregó: “Fue uno de los primeros castings presenciales después de mucho tiempo. Fue hermoso. Ahí pueden ver tu energía, jugar. Tenés una dirección que te ayuda a componer el personaje super bien; por más de que ya lo hayas hecho, te va ayudando a interpretarlo como ellos quieren”.

La serie Máxima es una producción Millstreet Films en coproducción con FBO y Beta Film que cuenta la historia de Máxima Zorreguieta, su vida en Buenos Aires con su familia, sus años como banquera en Wall Street y cómo conoció al heredero de la corona británica, Guillermo Alejandro, y se convirtió en reina de los Países Bajos. “La serie le dio el tinte, la magia, lo comercial, el amor y también la historia real de su papá y todo lo que fue ese período para ella”, reflxionó y en la misma línea siguió: “Es una historia que también como mujeres argentinas me gusta representar. Yo quería un tipo de proyecto así. Poder representar a estas mujeres que salieron del país, realmente muy inteligentes y Máxima fue una referencia muy fuerte de la Argentina en Países Bajos”.

Agustina Palma, junto a Santiago Botto, quien interpreta a Martín Zorreguieta, hermano de Máxima, e Iván Lapadula, que tiene el papel de Tiziano Iachetti, un exnovio de Máxima Instagram @palmaagustina

Interpretar a Valeria Delegar, la mejor amiga de Zorreguieta, le significó a Agustina su primera oportunidad, en tres años viviendo en Madrid, de hacer de argentina. Fue francesa, italiana, habló en inglés y hasta aprendió el acento español y el mexicano. “Para algunas escenas tuve que hacer llamadas telefónicas y ahí nos pedían mucha ayuda para mostrar el lado más argentino. Pero la verdad que lo sabían bastante bien. Fue mi primera vez grabando con gente de afuera. Eran todos de Ámsterdam y fueron a Madrid solo para grabar esto”, indicó y aseguró que se sentía esa “calidez argentina” puesto que eran todos actores argentinos que vivían en España.

Agustina Palma interpreta a Valeria, la mejor amiga de Máxima Zorreguieta y estará en la segunda temporada de la serie Instagram @palmaagustina

Ahora, se viene una nueva parte. Agustina va a estar en la segunda temporada de Máxima y ya tienen los libros en mano. Las grabaciones empiezan a fin de año, lo cual la tiene muy entusiasmada. La serie protagonizada por Delfina Chaves consta de seis capítulos. Los cinco primeros ya están disponibles en la plataforma de streaming Max y el último se estrena el jueves 19 de septiembre.

El debut en televisión de la mano de Cris Morena

Los inicios actorales de Agustina se remontan a cuando era una pequeña de ocho años. Su madre la llevó a Buenos Aires a ver Chiquititas en el teatro y entre lágrimas le dijo “quiero estar ahí”. A partir de ese momento empezó a tomar clases de actuación y en el medio se abrió un casting para Rincón de luz, una novela de Cris Morena. “Había que ir a dejar material. Te ponían en una caja ‘buena’ o en una ‘mala’. Me pusieron en la buena. Después me llamaron para los tres meses del taller, donde hacías actuación, canto y baile. Ahí estaban Lali Espósito y Agustín Sierra”.

Cuando terminó el taller regresó a Tucumán y al poco tiempo se mudó a Buenos Aires con su madre, también actriz, y su hermano. Desde la producción la llamaron para hacer una audición para Rincón de luz y ahí cambió todo. “Salí y le dije a mi mamá ‘me olvidé de hacer mi cara de tortuga’. Entonces volví, hice la cara de rotura y me dijeron ‘vas a tener un personaje en la serie’. Y yo pensé: ‘¡lo logré por la cara de tortuga!’”, reveló entre risas. Su personaje fue Raquel “la mala de la plaza”.

Agustina Palma (Izquierda) interpretó a la versión niña de Floricienta Instagram @palmaagustina

“Viéndolo ahora, con los años, siento que es muy inspirador porque la gente piensa que tiene que tener 17 años de actuación y ser el mejor y a veces es la actitud, las ganas, la resiliencia y obviamente el talento, pero sobre todo las ganas, la fuerza y la acción”, reflexionó. A su vez, destacó a Cris Morena y aseguró que su creatividad la inspira: “Creo que cuando elige a alguien lo toca con una varita, ve la luz y el talento”.

Tras su trabajo en Rincón de luz, la llamaron para participar en seis capítulos de Floricienta. Allí interpretó a la versión infantil del personaje de Florencia Bertotti con los rulos y todo. Un par de años después consiguió el papel de Julieta en la tira de Ideas del Sur, Consentidos, el cual fue su primer contrato largo, de un año y medio.

Palma trabajó en Disney. Actuó en la series O11CE y en Bía Instagram @palmaagustina

Su próximo gran proyecto vino de la mano de Disney. Protagonizó la serie O11CE y en el medio se sumó al elenco de Bía donde fue Celeste Quintero. “Disney fue una gran escuela, me abrió todas las puertas del mundo”, afirmó. A su vez le fue muy significativo cuando se mudó a Madrid.

Una argentina en Madrid

En el mejor momento de su carrera y a punto de embarcarse en una gira por Latinoamérica con Bía, el Covid truncó los planes. Agustina volvió a la Argentina tras unas vacaciones en Madrid, pensando que los ensayos iban a postergarse solo una semana, pero fueron ocho meses. Aunque lograron estrenar una película que grabaron antes, se canceló la tercera temporada de la serie.

Fue entonces cuando sus padres le dijeron que se iban a Miami y le dieron la libertad de que eligiera qué quería hacer. “Fue una decisión difícil porque obviamente tenía toda mi carrera, mis cosas y me había ido a vivir sola. Fue el empuje de mis papás, fue la decisión de querer un cambio y saber que tenía una intuición de que me esperaba algo afuera y tenía que abrir puertas”. Finalmente, se mudó con ellos, pero tras tres meses, en los que hizo algunos videoclips musicales, sintió la necesidad de actuar y se instaló en el Viejo Continente: “En Miami la música está por todas partes y eso está bueno, pero las series están en Hollywood o Madrid”.

Agustina Palma actuó en el videoclip de Bad Bunny "No me quiero casar" junto al músico y el actor Marcello Hernández. Instagram @palmaagustina

Dio un salto de fe que no fue para nada fácil. Aunque sus series de Disney se veían en Europa y en la primera obra que hizo en Madrid varios fans la fueron a ver, fue un cambio rotundo. “En la Argentina salía a la calle y la gente me pedía fotos y autógrafos y de repente llegar a un país donde todo cambia… creo que la gente normalmente no se acostumbra a eso y muchas veces se vuelve. Es empezar de nuevo, pero empezás de nuevo con vos, con todo lo que vos tenés”.

De a poco, Agustina empezó a asentarse en Madrid, pero tuvo una inesperada llamada el año pasado. Mientras visitaba a sus padres en Miami, la contactaron para que audicinara para un videoclip, pero sin decirle para que artista era. Cuando efectivamente le avisaron que tenía el papel, le dijeron que era para un videoclip de Bad Bunny. Dicho y hecho, protagonizó el clip de “No me quiero casar” junto al músico y el actor de Saturday Night Live, Marcello Hernández. El mismo se estrenó el 31 de diciembre de 2023.

Una vida de sueños

En la historia de Agustina Palma, los sueños jugan un rol clave. Desde hace ocho años hace journaling, lo cual, según aseguró le “funcionó muchísimo a nivel mental y espiritual”: “Me ayudó a concretar sueños. Hay cosas que las tengo ahí plasmadas, que las escribí y hoy las estoy viviendo. Literal”. Estuvo en la Fashion Week de Milan, en el Festival de Málaga Cine en español y en el Festival de Cannes. “Pero no es solo manifestar, sino trabajar en autonocerse y buscar ese entorno, de la familia y los amigos, que es el que te sostiene”, afirmó.

Tras tres exitosos años en Madrid, la tucumana tomó la decisión de arriesgarse y concretar un proyecto que venía postergando. El mes pasado se mudó a Los Ángeles, una ciudad “muy competitiva” en la que “todo el mundo es actor, todos hacen y quieren lo mismo”. No es fácil. Hay noches ocuras, de soledad y dudas, pero de a poco empezó a formar su grupo de amigos y tiene un gran vínculo con Eva De Dominici y Daniela ‘Dakyta” Aita, quienes también viven allí.

Este año Agustina Palma dijo presente en el Festival de Cannes Instagram @palmaagustina

Hoy la invitan a varias avant premiere, trabaja con reconocidas marcas como modelo y con tres meses de estudio ya se maneja bastante bien con el inglés. Incluso aseguró que “este último mes fue su journaling en persona”. Hace unos días fue a la presentación de la cuarta temporada de Only Murders In The Builing y cumplió su sueño de ver a Selena Gomez y además se cruzó con la mismísima Meryl Streep. Pasó de caminar por los estudios de Parmount como turista a hacerlo como invitada especial.

Actualmente la tucumana trabaja en su libro, el cual empezó a escribir hace cuatro años. “Quiero terminarlo”, dijo entre risas. También tiene planeado pontenciar su carrera como cantante y terminar algunas canciones. Además tiene un Podcast, Club de Estrellas, un canal de YouTube, donde comparte sus vivencias y experiencias y varios proyectos audiovisales en agenda. “No me quedo quieta. Ni yo a veces entiendo mi vida”, se sinceró. ¿Con qué sueña hoy? Una palabra: Marvel.

Además de la serie Máxima, durante su estadía en Madrid, Agustina grabó la serie de Prime Video, Serrines, madera de actor Instagram @palmaagustina

Desde hace tres años Palma no visita la Argentina, pero tiene la intención de hacerlo con algun proyecto: “Despúes de haber hecho Máxima si me gustaría volver un poco a mis raíces y actuar historias argentinas”.

Esa pequeña niña de Tucumán luchó contra viento y marea para alcanzar sus metas. Si bien dejó en claró que está feliz con las decisiones que tomó aseguró que “no es facil, pero todo tiene su recompensa”. “Es no tener límites para soñar. Yo pensé que este ‘vamos por los sueños grandes’ era de Disney pero viene de Cris Morena, ‘Haz que tu cuento valga la pena’; hacer que tu historia valga la pena también tiene que ver con cuanto podés soñar y cuanto te animás a concretar esos sueños. Es muy difícil, pero no imposible. Seguir soñando y seguir cambiando esos sueños es parte del motor que creo que mantiene vivo y feliz al ser humano”, reflexionó con los ojos iluminados. Y es que, ella es el claro ejemplo que los sueños se hacen realidad.