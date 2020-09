Viviana Canosa criticó la última sesión en Diputados en la mesa de su ciclo, Nada Personal Crédito: elnueve

En el último programa de Nada Personal (elnueve), Viviana Canosa abrió el programa con el debate sobre la controversia en la última sesión de Diputados. "Bienvenidos a la Argentina inviable. No puedo dejar de pensar cómo la gente la pasa mal en sus casas mientras ve todo lo horrible que hacen los políticos -sostuvo la periodista-. Un verdadero escándalo lo que se vivió en la cámara de Diputados. Dos sesiones paralelas, una presencial y otra virtual, que terminan en la Justicia".

Por su parte, el panelista Pablo Caruso opinó: "Lo que se está discutiendo en el Congreso es por qué la minoría que perdió las elecciones tiene que condicionarle la agenda a la mayoría que ganó las elecciones por ocho puntos". Y agregó: "Hay un acuerdo que se terminó y no se renovó. Hoy habían llegado a un acuerdo, que establecía que aquel que quiera ir a sesión presencial que vaya y que el que no, no". La polémica no tardó en llegar cuando Canosa cuestionó los argumentos de su panelista. "¿Vas a defender lo indefendible otra vez?, lanzó.

"¿Pero por qué los diputados que estaban presentes estaban ausentes? Es insólito", cuestionó la conductora, y Caruso respondió: "Paren, hablemos con información. Había un acuerdo, algo pasó en la labor parlamentaria, dicen que una comunicación de larga distancia, volvieron y lo tiraron". Rápidamente Canosa preguntó si ese llamado a distancia había sido de Mauricio Macri, pero no tuvo respuesta.

En relación con los diputados presentes que no votaron, Caruso explicó: "Para que estén presenciales tenían que loguearse en la sesión. Ellos se quisieron ausentar para boicotearla". "Esto pasa en Venezuela", deslizó el panelista Jorge Giacobbe, pero Caruso retrucó: "Dejate de embromar y sé serio".

La conductora cuestionó la falta de presencia física de los Diputados y se preguntó si acaso un Casino como el de Chubut es más esencial que la vida del Congreso.