Nai Awada estuvo en el programa de Lizy Tagliani antes de que se conociera el primer caso positivo de Covid-19. Crédito: Instagram

Si bien el coronavirus golpeó fuerte en todos los canales, el caso testigo fue y es El precio justo . Desde que se supo que un productor del programa que conduce Lizy Tagliani, la lupa se puso en ellos, y así será hasta que se conozca fehacientemente cuántos de los participantes y colaboradores fue contagiado.

Nai Awada fue el sábado a participar, dos días antes de que se conociera la noticia, y en el período en que todos los especialistas aseguran que comenzó el riesgo de contagio. Consultada por el programa Por si las moscas, de la Once Diez/Radio, la actriz contó detalles de cómo se encuentra hoy: "Yo ahora estoy en mi casa. Soy muy cuidadosa, me paso de paranoica, en estos meses salí solamente para hacer las compras, incluso me llamaron para bastantes notas, pero no quise ir. Al único lugar que fui, fue a El precio justo porque tengo una marca que me paga para promocionar. En mi caso fue pura y exclusivamente por dinero, porque me pagan, necesito trabajar. Los actores somos dentro de todo los más perjudicados, los que hacemos shows, los que hacen tiras, porque salvo que trabajen con e-commerce, como hago yo, es muy difícil. Gracias a Dios soy de las más privilegiadas".

Quien convenció a Nai de romper un rato la cuarentena y reaparecer en la tele fue uno de los productores del programa, con quien la une una gran amistad: "Fui al colegio con él, siempre que me invita voy. Yo grabé el sábado, cuando todavía no se sabía nada. Igualmente llevé mi alcohol en gel y cada vez que tocaba algún juego me ponía. Tanto que hasta se me burlaban. Y hasta no grabar me quedé con el barbijo al costado, solo un momento me saqué una foto con uno de mis compañeros. Fue un segundo, tal vez podría haber evitado, pero uno a veces se olvida ".

Como siempre polémica, Awada reconoció la crisis que pasa su gremio, pero al mismo tiempo fue muy dura con aquellos que se pasean indiscriminadamente por diferentes canales y ciclos: "Yo no acuerdo para nada que las personas que están mejor económicamente, que no lo necesitan estén yendo a notas televisivas porque sí. Hay que tomarse en serio esto. Hay millones de lugares que están cerrando, entonces los comunicadores tenemos que adoptar el compromiso de comunicar lo mejor posible".