Nancy Dupláa: "Cuando vamos a lugares medio cajetillas siento la hostilidad"

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 01:57

Una entrevista con Nancy Dupláa puede ir para muchos lugares diferentes. Su prolífica carrera como actriz, su vida familiar junto a Pablo Echarri, el nacimiento de ese amor en un set televisivo y, también, sus convicciones políticas.

En lugar de elegir un camino, Estelita en casa decidió ir por todo. Así, transitando como siempre la delgada línea del humor y la ironía, Jey Mammon se regodeó con las intimidades de la pareja, y con confesiones íntimas producto de escenas hot, fantaseó con un encuentro de esos pero por partida triple y hasta invitó al actor para sumarse por unos minutos a la conversación.

Pero sobre el final, saliendo de la provocación decidió hablar en serio y agradecer a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), entidad que nuclea a actores y actrices de la que Echarri es Tesorero e impulsor, el trabajo que hacen: "Tienen un compromiso fabuloso. Hace poco me llamó una persona que me dijo: 'Yo sé que sos Jey, supongo que no necesitás nada, pero quería saber si estabas bien'. Lo están haciendo con todo el mundo".

Dupláa asintió, y la charla dio pie para que se refiriera a los pro y los contra de su "imagen política": "Tener una convicción política tiene un montón de costo negativo, pero nada es comparable a poder decir algo que me viene de las entrañas. Si yo no pudiera hacerlo no sería feliz. Quiero ser feliz, aunque tenga que bancarme el costo de lo negativo, y por momentos sea muy duro".

Interesado en profundizar sobre un tema del que Nancy no siempre ha hablado, Estelita fue por más, y la actriz se sinceró: "Lo sentís en la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Si vamos a un lugar medio cajetilla siento la hostilidad, especialmente estos últimos años. Pero que a mí no me hablen por abajo porque yo los escucho igual".

Conforme a los criterios de Más información