Nati Jota se hizo el testeo para saber si tiene coronavirus, luego de pasar por el estudio de Mujeres, el nuevo ciclo de eltrece cuyo staff está en alerta tras un caso positivo. En pleno hisopado, la periodista quiso registrar el procedimiento, pero la trabajadora sanitaria se negó. De todos modos, contó cómo fue la experiencia en sus redes sociales.

La joven influencer debió someterse a la prueba luego de participar del programa que conduce Soledad Silveyra, ya que Claudia Fontán -una de las panelistas- dio positivo. Así, se encendieron todas las alarmas de quienes habían estado en contacto estrecho con la actriz: al igual que Nati Jota, Brian Lanzelotta y Ángela Leiva quedaron aislados por precaución.

"La gente es una exagerada, no me dejaron grabarlo", dijo en sus historias de Instagram. "O ella es muy capa [por la médica que le fue a tomar la muestra] o le faltó meter un pedazo de hisopo... Para los que se lo van a hacer, que se queden tranquilos. Es una pavada", aseguró. "No es nada, yo pensé que lo de la nariz era horrible. Me imaginaba una sensación de que el hisopo te toca hasta el cerebro. Lo de la garganta me molestó un poquito más", relató la periodista.

Luego, Nati Jota reveló que la producción le dijo que no tenía necesidad de hacerse el testeo, ya que no había tenido contacto físico directo con Fontán. "Para quedarme tranquila y porque tengo cosas del trabajo que hacer y cosas de mi vida, decidí hacérmelo", añadió.

En su cuenta de Twitter, además, insistió: "El hisopado es una pelotudez, ese es mi veredicto. Lo que exageran, mamita". Y luego se refirió a sus resultados: "¡Di negativo!", expresó. "Era lo lógico porque me cuidé", agregó.