Nazarena habló sobre un vínculo tóxico que tuvo y desplegó herramientas de concientización

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 14:54

Nazarena Vélez contó por primera vez a través de su nuevo canal de YouTube, que fue víctima de violencia de género y que la "obligaron a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza". Sin revelar el nombre del sujeto, la exvedette también confesó que más de una vez la amenazó con "llevarse a Barbi".

El canal se inauguró hace algunas semanas y alcanzó repercusión por tratar detalles de la vida íntima de Nazarena y de sus peores momentos. Sin embargo, su último video titulado "abuso sexual" impactó especialmente a sus seguidores.

"Me acuerdo que iba a la iglesia grande que está en Constitución y apoyaba la cabeza contra las rejas diciendo que nunca más me iba a levantar la mano", comenzó relatando y entonces contó: "No solo me cagaba a trompadas cuando se le cantaba el orto, me empujaba y yo me quebraba un brazo, me pasaban un montón de cosas".

"Un día, no recuerdo cuál, yo lo dejo y me dice 'Bueno nos tenemos que encontrar porque te tengo que dar algo'. Esa última vez que nunca tenés que ir, esa última charla que no tenés que tener, porque si lográs zafar de un violento, de un psicópata, no tenés que volver, pero bueno, en líneas generales caemos nuevamente", reflexionó.

"Yo pensé que me iba a entregar un par de cosas mías, y que yo después me iba. Estábamos solos en la casa de sus padres en la escalera cuando de repente sacó un arma, me la puso en la cabeza y me dijo que, obviamente, no lo iba a dejar, y me obligó a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza"

"Creo que fueron cinco minutos o diez, los peores que recuerdo en mi vida. Yo creía que ese día me moría claramente. Yo pensaba que obviamente a este imbécil se le iba a escapar un tiro, y pensaba en Barbie", contó con angustia.

"En ese momento tendría 23 años, y fui completamente sumisa y permití que él tuviera relaciones sexuales conmigo. No quería una lucha. Es muy difícil confrontar, porque estas personas están enfermas. Para mí, el psicópata, el violador, el que abusa de una persona como era en mi caso que estaba cagada de miedo, con un revólver en la cabeza y él calentándose con la situación, es una persona que yo entiendo que tranquilamente puede matarte. Porque si es capaz de violarte, ¿por qué no te va a disparar? Por supuesto que permití que eso pase y no discutí", agregó.

"Claramente ese fue el último día. Pero no tenés que llegar a eso que pasé y para darte cuenta que realmente vos también estás enferma y que tenés que salir corriendo y sanarte. Así que tené mucho cuidado y pedí ayuda. Es horrible, vergonzoso, te sentís mal, pero el que tiene que tener vergüenza es el otro, no vos. Hay que sacarlo y hay que desmitificar. No permitas que abusen no solo sexualmente de vos, si no que te maltraten psicológicamente, que te insulten, que te digan cosas. No lo permitimos hoy ni nunca más", finalizó.

Dónde pedir ayuda en casos de violencia de género

Marcá 144 : atiende a mujeres en situación de violencia, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país. Para asesoramiento y contención. Si no podés llamar, tenés un mail: linea144@mingeneros.gob.ar .

atiende a mujeres en situación de violencia, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país. Para asesoramiento y contención. Si no podés llamar, tenés un mail: linea144@mingeneros.gob.ar . Llamá a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación : facilita el acceso a justicia de las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad por hechos de violencia doméstica. Atiende todos los días, las 24 horas. Teléfono: (011) 4123-4510 .

Marcá 137: atiende a mujeres de CABA, Chaco (Resistencia) y Misiones (Posadas, Garupá, El dorado y Oberá) que están sufriendo violencia.

Llamá a 0800-66-MUJER (68537) : en esta línea se ofrece asistencia gratuita a víctimas de violencia doméstica, y también de maltrato y abuso infanto-juvenil. Atiende todos los días del año en CABA.

Para emergencias , llamá sí o sí al 911.