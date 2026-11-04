Una dramática situación tuvo lugar en un avión que volaba a Roma. Una mujer se descompensó en pleno viaje, pero para su fortuna, había un médico a bordo, Nelson Castro. El periodista viajaba a la capital italiana para sumarse a la comitiva de periodistas que acompañarán al papa León XIV en su gira por Uruguay, Argentina y Perú y no dudó en intervenir y prestar sus servicios. En medio del tenso y delicado escenario, su rápido accionar terminó por salvarle la vida a la pasajera.

Durante la emisión de este miércoles 4 de noviembre, Gonzalo Bañez reveló en Vamos Rivadavia (Radio Rivadavia AM 630) que a las 00.01, Nelson Castro les avisó a sus compañeros que viajó a Roma “con trabajo médico a bordo”. “Una señora tuvo un bloqueo cardíaco severo”, explicó el periodista. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río de Janeiro. La paciente estuvo al borde del paro”, siguió. Si bien Castro reconoció que fue “un momento difícil”, afortunadamente sucedió durante la escala en Río de Janeiro.

Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera que se descompensó en un avión rumbo a Roma

En este sentido, contó que la pasajera estaba con presión baja, de 60/30, y que lograron estabilizarla “lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”. Si bien fue una situación delicada, terminó con un final feliz y el periodista expresó su orgullo por haber podido ayudar.

Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera que se descompensó en el avión rumbo a Roma

Si bien es conocido por su rol de periodista en Radio Rivadavia, TN y eltrece, Nelson Castro es polifacético: es director de orquesta y médico. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se recibió con Diploma de Honor y ejerció la profesión hasta principios de los noventa.

Nelson Castro es uno de los periodistas que acompañará al papa León XIV en su gira por Sudamérica. El Sumo Pontífice aterrizará en la Argentina el domingo 8 de noviembre a las 16.30 y, tras realizar un homenaje a José de San Martín en la plaza homónima ubicada en el barrio porteño de Retiro, se trasladará a la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei.

El papa León XIV estará en la Argentina entre el domingo 8 de noviembre y el miércoles 11 Alberto Pizzoli - POOL AFP

El lunes 9 de noviembre, decretado feriado nacional, a las 9.15 el Papa se reunirá con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y presenciará un show musical encabezado por Abel Pintos. A las 11.30 se llevará a cabo la misa en el Monumento de los Españoles, seguida por un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) a las 16.30 y una posterior actividad con miembros del clérigo.

El martes 10 viajará a Córdoba para una misa en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) y, a su vuelta a Buenos Aires, tendrá un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Por último, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y posteriormente encabezará la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 13.30 se realizará una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza y luego el Papa volará a Perú para continuar su gira.