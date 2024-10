Netflix Argentina: la siniestra serie que tiene 8 capítulos y hará que no te despegues del sillón hasta el final

Escuchar

Entre la amplia variedad de propuestas que posee Netflix en su catálogo, se encuentra una serie española que causó furor a pocos días de su estreno en 2022. Se trata de Feria: La luz más oscura, una producción de 8 capítulos cargados de suspenso, terror y escenas subidas de tono que prometen hacerte no despegar del sillón hasta el final.

La plataforma de streaming tiene un repertorio importante de películas, series y documentales de su autoría y de otras productoras. A pesar de que mes a mes se lanzan nuevos títulos, muchos de los que ya se estrenaron, aún son dignos de ver y considerarlos como una opción viable para “maratonear”.

La serie de origen español cuenta con una temporada y se basa en una historia ficticia de un pueblo olvidado en el corazón de Andalucía (Fuente: Netflix)

De qué trata Feria: La luz más oscura

Esta serie es de origen español y fue creada por Agustín Martínez, que ideó La Caza y Carlos Montero, padre de Élite y El desorden que dejás. Cuenta con un elenco compuesto por: Carla Campra, Ana Tomeno e Isak Férriz. Sus capítulos tienen una duración de entre 50 a 60 minutos y en cada uno de ellos se intenta explicar el origen del mal que aterra a dos hermanas.

La historia ocurre en un pueblo pequeño de Andalucía, cuando en la década de los noventa aparecen de repente 23 personas asesinadas a causa de un ritual sectario. En ese instante, las autoridades policiales ponen en tela de juicio a los padres de dos adolescentes, que luego del crimen, se fugaron.

Las hermanas son las protagonistas de este relato estremecedor, en donde las escenas de horror se repiten de tanto en tanto para atrapar al espectador desde el susto y la intriga.

Las dos hermanas son vistas como cómplices del crimen que cometieron sus padres y deberán resolver solas el misterio (Fuente: Netflix)

Como lo dice el título, constantemente se jugará con la dualidad, el guion irá desde la luz a la oscuridad, desde la inocencia a la maldad y desde la adolescencia a la madurez. Incluso, pasa del drama realista a lo sobrenatural de fantasía sin un punto medio.

Al inicio de la serie, se especula con un suicidio colectivo como principal hipótesis que poco a poco se adentra en un drama ficcional con sucesos poco realistas. Según describe una reseña realizada por El País de España, Martínez juega con lo macabro, lo oscuro, lo mitológico y la fantasía. Mientras que Montero, fiel a su estilo, aporta “la luz, la realidad y la tierra”.

Luego del crimen y la desaparición de sus padres, Eva (Ana Tomeno) y Sofía (Carla Campra), tienen que enfrentar el enojo del pueblo, en particular porque son vistas como cómplices de la muerte de las 23 personas. A pesar de ello, son quienes emprenderán una investigación paralela para descubrir el origen del horror, qué secta está detrás de los asesinatos y la mina laberíntica que guarda los misterios más tenebrosos.

Las dos hermanas descubrirán el origen del mal en el pueblo y tendrán que batallar solas contra la oscuridad (Fuente: Netflix)

Aunque la serie terminó con un final abierto y se anunció que en enero del 2023 se estrenaría la segunda temporada, esto no sucedió, ya que Netflix decidió no continuar con la historia porque no habría cumplido con sus objetivos.

Las críticas

Feria: La luz más oscura recibió diferentes opiniones y fue evaluada por distintos expertos del cine, donde muchos de ellos animaron a verla, mientras que otros la sentenciaron duramente.

Daniel Hart de Ready Steady Cut : “Tiene mucho potencial, pero está un poco perjudicada por su propia narrativa circular. Se requiere paciencia”.

“Tiene mucho potencial, pero está un poco perjudicada por su propia narrativa circular. Se requiere paciencia”. Greg Wheeler de The Review Geek : “Parece incompleta: una propuesta intrigante y atmosférica, pero tonalmente irregular, a la que le cuesta justificar sus 8 episodios de duración”.

“Parece incompleta: una propuesta intrigante y atmosférica, pero tonalmente irregular, a la que le cuesta justificar sus 8 episodios de duración”. Juan Manuel Freire de Diario El Periódico : “ Una aventura imperfecta pero alentadora. El drama de terror de Netflix compensa sus problemas con una clara vocación de abrir camino y la capacidad para crear imágenes perdurables”.

Una aventura imperfecta pero alentadora. El drama de terror de Netflix compensa sus problemas con una clara vocación de abrir camino y la capacidad para crear imágenes perdurables”. Lya Rosén de Diario La Tercera: “Por momentos la trama de Feria se hace repetitiva y queda en deuda por situaciones y personajes poco creíbles. Lo que no impide que su narración finalmente logre atrapar al espectador”.

LA NACION